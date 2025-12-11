НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Война

          Лавров очерта „червени линии" на Русия в преговорите за Украйна: извънблоков, неутрален и безядрен статут

          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Постигнатото между САЩ и Русия разбирателство относно Украйна е, че тя трябва да се върне към неутрален, безядрен и извънблоков статут. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на посолска кръгла маса относно войната в Украйна, цитиран от ТАСС.

          „Преди Аляска, [специалният пратеник на президента на САЩ] Стивън Уиткоф също посети Москва и донесе предложения, които също формират основата на договореностите от Анкъридж. Същността на тези договорености е, че Украйна трябва да се върне към неутрален, безядрен и извънблоков статут на своята държавност. Именно тези принципи – необвързан статут, неутралитет и неядрено статус – бяха залегнали в Декларацията за държавния суверенитет на Украйна от 16 юли 1990 г.“, посочи министърът.

          Както подчерта Лавров, именно въз основа на принципите, декларирани в този документ, Русия признава независимостта на Украйна.

          „Затова, когато сега ни казват: „Знаете ли, ние не можем да направим нищо по въпроса, защото нашата Конституция постановява целта за присъединяване към Северноатлантическия алианс“, ние признахме различна Украйна. И мнозинството от присъстващите тук признаха Украйна през 1991 г., след разпадането на Съветския съюз, като страна, държава, основана на три принципа: неутралитет, безядрен и извънблоков статут. Затова не бива да си играем с думи тук; просто трябва да имаме предвид историческите факти“, заключи руският външен министър.

