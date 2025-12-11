Le Monde: Местата на украинските военни гробища в цяла Украйна са запълнени

Парцелите в украинските гробища, предназначени за паднали във войната с Русия военнослужещи, са изцяло запълнени, съобщава френският вестник Le Monde.

Според изданието, страната изпитва остър недостиг на гробни места за паднали войници. „Парцелите, предназначени за военни, са препълнени“, подчерта авторът.

Според журналиста, в Украйна се планира изграждането на нови гробища. По-конкретно, ще бъде построен мащабен мемориал близо до село Хатне в Киевска област. Първият парцел, предназначен за 10 000 погребения, ще започне да побира войници от ВСУ още през лятото на 2025 г. Общият капацитет на целия мемориал се оценява на 130 000-160 000 гроба.