      четвъртък, 11.12.25
          Спорт

          Легендарен португалец приключи с футбола

          Станимир Бакалов
          Бившият вратар на португалския национален отбор по футбол Руи Патрисио сложи край на кариерата си. Португалската футболна федерация публикува снимка в профилите си в социалните мрежи, с която отправя благодарност към 37-годишния страж.

          Патрисио дебютира за Спортинг Лисабон през 2006 година, след като прекарва шест години в юношеската школа на португалския гранд. За „зелено-белите“ той изиграва 467 мача във всички турнири, спечелвайки три купи на Португалия, една купа на лигата и три суперкупи на страната.

          През 2018 г. стражът преминава в английския Уулвърхямптън Уондърърс, където играе три сезона, преди да се присъедини към Рома. През 2024 г. той преминава в Аталанта, а последният му клубен отбор е Ал Аин в първенството на Обединените арабски емирства, за който изиграва два мача по време на Световното клубно първенство през лятото на тази година. Патрисио беше част от националния отбор на Португалия в продължение на 14 години между 2010-а и 2024-а, в които носи фланелката на „мореплавателите“ 108 пъти. През 2016 г. беше част от състава, който спечели Европейското първенство във Франция, а през 2019 г. триумфира в Лигата на нациите на УЕФА с родината си

