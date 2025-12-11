НА ЖИВО
          Левски вкара само три гола на Витоша Бистрица и продължава напред за Купата

          "Сините" спечелиха след автогол на Румен Гьонов плюс попадения на Радослав Кирилов и Марин Петков

          Снимка: БГНЕС
          Левски победи Витоша Бистрица с 3:0 и се класира за 1/4-финалите от турнира за Купата на България. „Сините“ контролираха случващото се на стадион „Георги Аспарухов“ и не позволиха на тима от Трета лига дори да си помисли, че може да си тръгне с нещо различно от загуба днес.

          Треньорът Хулио Веласкес даде почивка на част от основните си играчи. Излезлите като титуляри се справиха и Левски се оттегли с аванс от 1:0 на почивката. В 11-ата минута Румен Гьонов от Витоша си вкара автогол, след като нападателят на „сините“ Борислав Рупанов улучи левия страничен стълб, а играчът на тима от Бистрица имаше лошия късмет да засече във вратата си отскочилата топка.

          В 18-ата минута Рупанов нацели напречната греда, а в 25-ата минута попадение на съотборника му Радослав Кирилов беше отменено заради засада.

          След почивката разликата в класите на двата отбора стана още по-явна. В 51-ата минута Кирилов удвои след асистенция на Акрам Бурас. Последният улучи напречната греда в 63-ата минута, а само минута по-късно резултатът вече бе 3:0. Точен бе Марин Петков след двойно подаване с Гашпер Търдин.

          След това в 75-ата минута Рилдо затвърди впечатлението, че е може би най-голямото разочарование в Левски до момента през сезона. Той тръгна почти от центъра сам срещу вратаря на Витоша Калоян Петков, но не успя да вкара.

          До края Рупанов успя още веднъж да нацели напречната греда – в 84-ата минута.

          Това беше последният официален мач за Левски за 2025 година. 

