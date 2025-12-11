НА ЖИВО
          Лудогорец и ПАОК сътвориха истинско шоу – 3:3 в Разград

          Първото попадение за гърците отбеляза бившият играч на "орлите" и национал на България Кирил Десподов

          Снимка: БГНЕС
          Лудогорец изпусна победата в последните секунди срещу гръцкия ПАОК (Солун) в мач от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двата отбора завършиха 3:3. Българският шампион остава на последното 24-о място в плейофната таблица със 7 точки, а ПАОК – воден от капитана на националния ни отбор Кирил Десподов, който се отчете с гол и асистенция – е 15-и с точка повече.

          Първата добра възможност в срещата дойде в 24-ата минута след ефектна атака на разградчани. Сон центрира, Петър Станич свали топката към Бърнард Текпетей, но ударът на нападателя мина покрай дясната греда на Иржи Павленка.

          Лудогорец откри резултата в 33-ата минута – шесто попадение за Станич в шест мача от турнира. След подаване на Текпетей и рикошет в защитата, Павленка отби топката право в краката му и халфът не сгреши за 1:0.

          Радостта на домакините трая кратко. Само шест минути по-късно Десподов върна паритета с техничен удар с външен фалц в десния ъгъл на Хендрик Бонман – първия му гол в Лига Европа този сезон.

          Българският национал подаде и за обратния гол в началото на второто полувреме. След нарушение на Оливие Вердон ПАОК изпълни статично положение, Десподов центрира към Алесандро Воляко и той се разписа за 2:1. Малко по-късно Вердон можеше да изравни, но пропусна от близка дистанция.

          Все пак защитникът се реваншира в 70-ата минута, засичайки подаване на Диниш Алмейда за 2:2. Обратът бе завършен в 77-ата минута, когато Станич центрира към Ивайло Чочев и халфът отбеляза своя 15-и гол за сезона.

          В края Лудогорец пропусна успеха. В 90-ата минута Анестис Миту се възползва от груба грешка в защитата и оформи 3:3. До последния сигнал ПАОК имаше още две добри ситуации, но Бонман с решителни спасявания запази точката за „орлите“.

          Лудогорец приключва фазата с гостуване на Рейнджърс (Глазгоу) в началото на 2026 г. 

          Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

          Регулярният световен шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от съперника си Мурат Гасиев преди...
          Фиорентина се справи с Динамо Киев

          Фиорентина постигна труден домакински успех с 2:1 над Динамо Киев в двубой от петия кръг на Лигата на конференциите. Мойс Кийн даде аванс на "Ла...
          Бетис продължава с убедителното представяне в Лига Европа

          Бетис записа четвърта победа в Лига Европа, побеждавайки като гост с 3:1 Динамо Загреб. Испанският тим събра актив от 14 точки на второто място във...

