Лудогорец и ПАОК сътвориха истинско шоу – 3:3 в Разград

Лудогорец изпусна победата в последните секунди срещу гръцкия ПАОК (Солун) в мач от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двата отбора завършиха 3:3. Българският шампион остава на последното 24-о място в плейофната таблица със 7 точки, а ПАОК – воден от капитана на националния ни отбор Кирил Десподов, който се отчете с гол и асистенция – е 15-и с точка повече.

Първата добра възможност в срещата дойде в 24-ата минута след ефектна атака на разградчани. Сон центрира, Петър Станич свали топката към Бърнард Текпетей, но ударът на нападателя мина покрай дясната греда на Иржи Павленка.

Лудогорец откри резултата в 33-ата минута – шесто попадение за Станич в шест мача от турнира. След подаване на Текпетей и рикошет в защитата, Павленка отби топката право в краката му и халфът не сгреши за 1:0.

Радостта на домакините трая кратко. Само шест минути по-късно Десподов върна паритета с техничен удар с външен фалц в десния ъгъл на Хендрик Бонман – първия му гол в Лига Европа този сезон.

Българският национал подаде и за обратния гол в началото на второто полувреме. След нарушение на Оливие Вердон ПАОК изпълни статично положение, Десподов центрира към Алесандро Воляко и той се разписа за 2:1. Малко по-късно Вердон можеше да изравни, но пропусна от близка дистанция.

Все пак защитникът се реваншира в 70-ата минута, засичайки подаване на Диниш Алмейда за 2:2. Обратът бе завършен в 77-ата минута, когато Станич центрира към Ивайло Чочев и халфът отбеляза своя 15-и гол за сезона.

В края Лудогорец пропусна успеха. В 90-ата минута Анестис Миту се възползва от груба грешка в защитата и оформи 3:3. До последния сигнал ПАОК имаше още две добри ситуации, но Бонман с решителни спасявания запази точката за „орлите“.

Лудогорец приключва фазата с гостуване на Рейнджърс (Глазгоу) в началото на 2026 г.