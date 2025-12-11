Мъж от „Овча купел“ задържан за побой и заплаха с нож към жена

По искане на Софийската районна прокуратура съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – на 37-годишен мъж, обвинен в нанасяне на телесна повреда и отправяне на закана с убийство към жена, с която живее на семейни начала.

Според събраните доказателства инцидентът е станал на 8 декември 2025 г. в столичния квартал „Овча купел“. Обвиняемият В.Д. е притискал главата на жената, хапал я по лицето и тялото, причинявайки множество кръвонасядания, травматични отоци и охлузвания. Така ѝ е била нанесена телесна повреда.

В хода на нападението мъжът се е заканил с убийство:

„Ей сега ще те приключа“, заявил той, докато я държал за шията, след което взел кухненски нож и го насочил към нея.



По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а вр. чл. 130, ал. 1 от НК (телесна повреда) и чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3 от НК (закана с убийство), за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият първоначално е задържан за до 72 часа, след което прокурор е внесъл искане за постоянна мярка „задържане под стража“. Софийският районен съд е уважил искането и е постановил задържане.

Мярката може да бъде обжалвана пред Софийския градски съд.