      четвъртък, 11.12.25
          Михайлов: Оставката е решение на Борисов, Пеевски бил изненадан

          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов коментира пред БНР, че падането на кабинета „Желязков“ е лично решение на Бойко Борисов, а не координирана стъпка на управляващите.

          „Оставката на правителството е решение на Борисов“, заяви Михайлов и допълни, че според него Делян Пеевски е бил изненадан от хода на премиера Росен Желязков.

          Той очерта две възможни развития:
          или кабинет с премиер Бойко Борисов, или предсрочни избори.

          Михайлов намекна и за външни фактори:

          „Борисов е получил отвън сигнали, че така повече не бива“.

          По думите му предстоящите събития зависят от това дали Делян Пеевски ще опита да изнуди Борисов да състави ново правителство.

          Михайлов подчерта, че България се нуждае от ред и законност:

          „Не сме феодална държава в 21 век, в която да се отнемат бизнеси, да бият хора, да изчезват хора. Това не е нормално“.

          - Реклама -

