Михайлов: Оставката е решение на Борисов, Пеевски бил изненадан

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов коментира пред БНР, че падането на кабинета „Желязков“ е лично решение на Бойко Борисов, а не координирана стъпка на управляващите.
Той очерта две възможни развития:
или кабинет с премиер Бойко Борисов, или предсрочни избори.
Михайлов намекна и за външни фактори:
По думите му предстоящите събития зависят от това дали Делян Пеевски ще опита да изнуди Борисов да състави ново правителство.
Михайлов подчерта, че България се нуждае от ред и законност:
