Мирчев: „Победихме! Идват избори – и този път купувачите ще потънат“

След обявената оставка на премиера Росен Желязков, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че това е „победа на всички свободни хора“, които са излезли да протестират в цялата страна, предава БГНЕС.

„В това Народно събрание няма да участваме в каквото и да е конфигуриране", подчерта Мирчев, като уточни, че следващата стъпка са избори.

Той обяви, че коалицията ще „наводни страната с наблюдатели“, за да не се допусне купен вот и манипулации.