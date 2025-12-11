Мирчев: „Победихме! Идват избори – и този път купувачите ще потънат“

След обявената оставка на премиера Росен Желязков, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че това е „победа на всички свободни хора“, които са излезли да протестират в цялата страна, предава БГНЕС.
Той обяви, че коалицията ще „наводни страната с наблюдатели“, за да не се допусне купен вот и манипулации.
