НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Мирчев: „Победихме! Идват избори – и този път купувачите ще потънат“

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          След обявената оставка на премиера Росен Желязков, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че това е „победа на всички свободни хора“, които са излезли да протестират в цялата страна, предава БГНЕС.

          „В това Народно събрание няма да участваме в каквото и да е конфигуриране“, подчерта Мирчев, като уточни, че следващата стъпка са избори.

          - Реклама -

          Той обяви, че коалицията ще „наводни страната с наблюдатели“, за да не се допусне купен вот и манипулации.

          След обявената оставка на премиера Росен Желязков, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че това е „победа на всички свободни хора“, които са излезли да протестират в цялата страна, предава БГНЕС.

          „В това Народно събрание няма да участваме в каквото и да е конфигуриране“, подчерта Мирчев, като уточни, че следващата стъпка са избори.

          - Реклама -

          Той обяви, че коалицията ще „наводни страната с наблюдатели“, за да не се допусне купен вот и манипулации.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кутев: „Правителството падна, но играта на ГЕРБ още не е свършила“

          Пламена Ганева -
          Антон Кутев коментира пред БНР, че макар правителството да е приключило, парламентът продължава да функционира и не е изключено ГЕРБ да опитат да съставят...
          Политика

          Асен Василев: „Победа за народа – следват честни избори!“

          Пламена Ганева -
          Асен Василев благодари на всички граждани, които излязоха на протестите, заявявайки, че те са показали ясно, че „България не може да се управлява по...
          Политика

          Съдът във Варна остави гаранцията от 200 000 лв. на Коцев

          Пламена Ганева -
          Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на Благомир К. беше изменена от „задържане под стража“ в парична...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions