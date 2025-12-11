Служителят на реда, който стана известен като „плезещия се полицай“ по време на демонстрацията срещу Бюджет 2026, проведена на 26 ноември, е кадър на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов в официален писмен отговор на въпрос, отправен от депутата от ПП-ДБ Андрей Цеков.

Народният представител сигнализира за „нарушение на етичните норми и недопустимо поведение на служител на МВР“ по време на първия от серията протести пред Народното събрание. Според Андрей Цеков, униформеният служител, участващ в охраната, „прояви поведение, несъвместимо с неговия статут и отговорност“. Депутатът описва действията на полицая като „груб, агресивен и провокативен начин спрямо протестиращи“, като уточнява, че служителят „се подиграваше с хората, предизвикваше ги словесно с непристойни жестове, включително с показване на език“.

В сигнала си до министъра Цеков подчертава, че „тези действия свидетелстват за хулиганско отношение към граждани, включително физическо и словесно въздействие извън позволените рамки на законовите си правомощия“ и представляват грубо нарушение на Етичния кодекс. Случаят предизвика широк обществен отзвук и повдигна въпроси относно контрола и отчетността на служителите на МВР.

В своя отговор от 10 декември Даниел Митов информира, че самоличността на служителя е установена.

„По отношение на служителя, със заповед на директора на СДВР е образувана проверка за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Проверката към момента не е приключила“, заявява вътрешният министър.

Той уверява, че „при установяване на извършено от служителя дисциплинарно нарушение, спрямо него ще бъдат предприети предвидените в Закона за Министерството на вътрешните работи дисциплинарни мерки“.