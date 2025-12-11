НА ЖИВО
          НачалоSocial

          Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          След края на мащабния протест в столицата обстановката около централата на „ДПС–Ново начало“ рязко се изостри. Засилено полицейско присъствие бе регистрирано на ул. „Врабча“, след като група мъже в черни дрехи, с качулки и маски, започнаха да палят контейнери за смет. Ескалацията започна, когато демонстранти, намиращи се първоначално на „Орлов мост“, се насочиха към партийната централа около 22:30 часа и достигнаха сградата 15 минути по-късно.

          В района на Факултета по журналистика бе разположен полицейски кордон. Участници в групата обърнаха кофи за боклук, запалиха ги и ги избутаха към служителите на реда, като същевременно хвърляха пиротехнически средства и скандираха. При опит да се изтеглят бегом по бул. „Янко Сакъзов“, те бяха пресрещнати от втори кордон на униформените.

          Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, коментира ситуацията на място:

          „Полицията овладява ситуация с около 50–60 души, които проявяват агресия в близост до ул. ‘Врабча’“.

          Той уточни, че профилът на агресивните лица е на „агитки и така наречените ‘локали’“.

          По-рано вечерта ключови кръстовища в София, включително при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Орлов мост“, бяха блокирани, а движението на градския транспорт бе спряно. Президентът Румен Радев също взе отношение с думите:

          „Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета“.

          Основната част на протеста в „Триъгълника на властта“ приключи още в 21:30 часа. От коалицията ПП–ДБ заявиха готовност за по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември.

          Към полунощ частите на жандармерията се изтеглиха от района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков“, оставяйки дежурни екипи за наблюдение.

