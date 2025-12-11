НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Спорт

          Норвежци подхлъзнаха Борусия в Дортмунд

          Всичко започна перфектно за домакините

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд и Бодьо/Глимт изненадващо завършиха 2:2 в мач от 6-и кръг на основната фаза на Шампионската лига.

          Всичко започна перфектно за домакините. Юлиан Бранд откри резултата в 18-ата минута – 1:0. Хайтам Алесами обаче изравни в 42-ата минута.

          През втората част двата отбора отново си размениха по едно попадение. Отново Бранд бе точен за Дортмунд в 51-ата минута, Йенс Хауге фиксира крайното 2:2 в 75-ата.
          Борусия е на 10-ата позиция в класирането с 11 точки, а Бодьо е 32-и с 3.

