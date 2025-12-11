Норвежци подхлъзнаха Борусия в Дортмунд

Борусия Дортмунд и Бодьо/Глимт изненадващо завършиха 2:2 в мач от 6-и кръг на основната фаза на Шампионската лига.



Всичко започна перфектно за домакините. Юлиан Бранд откри резултата в 18-ата минута – 1:0. Хайтам Алесами обаче изравни в 42-ата минута.

През втората част двата отбора отново си размениха по едно попадение. Отново Бранд бе точен за Дортмунд в 51-ата минута, Йенс Хауге фиксира крайното 2:2 в 75-ата.

Борусия е на 10-ата позиция в класирането с 11 точки, а Бодьо е 32-и с 3.