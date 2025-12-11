Нюкасъл изпусна Байер Леверкузен

Байер Леверкузен и Нюкасъл направиха 2:2.

Бразилецът Бруно Гимараеш си вкара автогол в 13-ата минута за 1:0. По-интересно беше след почивката. Английският национал Антъни Гордън изравни от дузпа в 51-ата, а Люис Майли направи обрата пълен четвърт час преди края след пас именно на Гордън. Алекс Грималдо все пак спаси „аспирините“ от поражение с гол в 88-ата минута за 2:2.

- Реклама -

Байер е 20-и с 9 точки в класирането. Нюкасъл е 12-и с 10.