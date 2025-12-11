Четири от седемте водещи петролни рафинерии в Индия са възобновили покупките на руски суров петрол, стимулирани от значителните ценови отстъпки. Това се случва на фона на решението на най-голямата частна компания в сектора – Reliance Industries Ltd., да се въздържи от подобни сделки, сочат данни на Bloomberg.

Източници, запознати с процеса, разкриват, че държавните гиганти Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. са закупили около 10 партиди несанкциониран руски петрол, включително сорт Urals, през последните дни. Друг голям играч – Hindustan Petroleum Corp. – очаква доставки през януари. Информацията е предоставена от лица, пожелали анонимност поради конфиденциалност.

Според данни на аналитичната компания Kpler, тези четири дружества – включително Nayara Energy (която продължава вноса въпреки включването ѝ в европейския черен списък) – формират над 60% от общия петролен внос на Индия през 2025 г. До момента компаниите не коментират ситуацията.

Конгломератът Reliance, който доскоро беше водещият купувач на руско „черно злато“, променя своята стратегия. Според източници, компанията избягва доставки дори по дългосрочния си договор с ПАО „Роснефт“ (500 000 барела дневно), за да избегне риска от нарушаване на американските или европейските санкции.

Ситуацията поставя Ню Делхи в сложна геополитическа позиция – страната се опитва да балансира между евтини енергоносители и добрите отношения с Вашингтон и Брюксел. Очаква се вносът на руски петрол да намалее през следващата година заради включването на „Роснефт“ и „Лукойл“ в санкционните списъци, но търговията вероятно ще продължи в по-ограничени обеми.

Търговците в Индия отбелязват, че руският петрол се търгува на 40–45 долара за барел. През юни 2025 г., при пиково търсене, Индия е внасяла над 2 млн. барела дневно от Русия. Прогнозите сочат спад до 1,3 млн. барела през декември, с временно увеличение от предварително договорени товари, последвано от ново понижение през януари.

Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп вече обвини Индия в косвено финансиране на военните действия на руския президент Владимир Путин и настоя за прекъсване на тези връзки. Все още се очаква финализиране на търговското споразумение между САЩ и Индия.

Reliance трябва да получи последната си партида Urals с танкера Aqua Titan, очакван в Джамнагар на 17 декември, след което не са планирани нови доставки.

Анализаторът Сумит Ритолия от Kpler предупреждава, че проследяването на товарите е затруднено, тъй като много кораби не обявяват дестинации преди преминаване през Червено море. Ако Reliance окончателно прекрати покупките, това ще освободи значителни количества, които „Роснефт“ трябва да насочи към други пазари.

„Въпреки че други рафинерии могат частично да компенсират спада, е малко вероятно те да запълнят напълно обемите, които Reliance абсорбираше в пика си“, коментира Ритолия.

„В момента виждаме, че вносът на руски петрол в Индия е около 1–1,2 млн. барела на ден.“

По-малките играчи – Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd. – също са преустановили напълно покупките на руска суровина.