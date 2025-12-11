OФИЦИАЛНО: : Оставката на Желязков вече е в парламента

Министър-председателят Росен Желязков официално депозира оставката на водения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание.
До избирането на нов кабинет правителството на Желязков ще продължи да изпълнява функциите си.
