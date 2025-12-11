Операцията тръгва: На 12 декември започва изтеглянето на изоставения танкер „Кайрос“

Танкерът „Кайрос“, заседнал край Ахтопол на 5 декември, е бил изоставен от турския влекач заради лошо време, което го е оставило неуправляем и без електрозахранване, съобщиха от „Морска администрация“.

По думите на изпълнителния директор к.д.п. Венцислав Иванов, влекачът е прекратил буксирането поради риск за собствения екипаж, а липсата на комуникация се дължи на това, че капитанът вероятно не е говорил английски.

Танкерът е наблюдаван от гранична полиция и Военноморските сили, а към момента няма опасност за българските води. От „Морска администрация“ уточниха, че планът е бил корабът да остане навътре в морето, докато собственикът му намери док където да бъде ремонтиран – не и да бъде изоставен край българския бряг.

Операцията по изтеглянето

Започва на 12 декември .

. Ще участват три влекача .

. Ще бъде използван промишлен агрегат, за да се захрани хидравликата на напълно неизправния кораб.

Ремонт на територията на България не може да бъде извършен, тъй като танкерът е под санкции по регламент на Европейската комисия.

Корабът е собственост на китайска компания и е в тежко техническо състояние:

двигателите не работят

няма възможност за самостоятелно електрозахранване

в машинното отделение има вода

До момента от „Кайрос“ са евакуирани няколко души.