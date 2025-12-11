Операцията тръгва: На 12 декември започва изтеглянето на изоставения танкер „Кайрос“

Танкерът „Кайрос“, заседнал край Ахтопол на 5 декември, е бил изоставен от турския влекач заради лошо време, което го е оставило неуправляем и без електрозахранване, съобщиха от „Морска администрация“.
По думите на изпълнителния директор к.д.п. Венцислав Иванов, влекачът е прекратил буксирането поради риск за собствения екипаж, а липсата на комуникация се дължи на това, че капитанът вероятно не е говорил английски.
Танкерът е наблюдаван от гранична полиция и Военноморските сили, а към момента няма опасност за българските води. От „Морска администрация“ уточниха, че планът е бил корабът да остане навътре в морето, докато собственикът му намери док където да бъде ремонтиран – не и да бъде изоставен край българския бряг.
Операцията по изтеглянето
Започва на 12 декември.
Ще участват три влекача.
Ще бъде използван промишлен агрегат, за да се захрани хидравликата на напълно неизправния кораб.
Ремонт на територията на България не може да бъде извършен, тъй като танкерът е под санкции по регламент на Европейската комисия.
Корабът е собственост на китайска компания и е в тежко техническо състояние:
двигателите не работят
няма възможност за самостоятелно електрозахранване
в машинното отделение има вода
До момента от „Кайрос“ са евакуирани няколко души.
