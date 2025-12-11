Първан Симеонов: „Протестният гръм може да взриви и изборите“

Първан Симеонов от Агенция „Мяра“ анализира политическата ситуация след падането на правителството и подчерта, че напрежението в обществото е трупано от месеци и е избухнало при първия повод.
Симеонов посочи, че сега ключовият въпрос е дали ще се прави опит за нов кабинет или страната директно ще върви към избори, но така или иначе напрежението временно ще спадне.
Той заяви, че Бойко Борисов вероятно е решил да не чака след Нова година и сравни ситуацията с падането на кабинета „Орешарски“ през 2013 г., когато Борисов „катапултира навреме“, за да спечели следващите избори.
Според него, ако изборите се проведат бързо, е много вероятно масовата гражданска активност от протестите да се пренесе в избирателната активност:
протестите силно активизират младите, превръщайки се в своеобразен TikTok „хайп“
ако президентът Румен Радев „скокне“, може да мобилизира негласуващи
ПП-ДБ ще се опитат да влязат в кампанията „с развети знамена“
