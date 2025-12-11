НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Първан Симеонов: „Протестният гръм може да взриви и изборите“

          0
          8
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Първан Симеонов от Агенция „Мяра“ анализира политическата ситуация след падането на правителството и подчерта, че напрежението в обществото е трупано от месеци и е избухнало при първия повод.

          „Управлението прекаляваше, а големият въпрос бе: ‘Ще се ядосат ли българите?’“, коментира той.

          - Реклама -

          Симеонов посочи, че сега ключовият въпрос е дали ще се прави опит за нов кабинет или страната директно ще върви към избори, но така или иначе напрежението временно ще спадне.

          Той заяви, че Бойко Борисов вероятно е решил да не чака след Нова година и сравни ситуацията с падането на кабинета „Орешарски“ през 2013 г., когато Борисов „катапултира навреме“, за да спечели следващите избори.

          „Надеждата на Борисов е да се окаже, че Пеевски е на прицел, а той в последния момент е успял да направи спасителна маневра“, каза Симеонов.

          Според него, ако изборите се проведат бързо, е много вероятно масовата гражданска активност от протестите да се пренесе в избирателната активност:

          • протестите силно активизират младите, превръщайки се в своеобразен TikTok „хайп“
          • ако президентът Румен Радев „скокне“, може да мобилизира негласуващи
          • ПП-ДБ ще се опитат да влязат в кампанията „с развети знамена“

          Първан Симеонов от Агенция „Мяра“ анализира политическата ситуация след падането на правителството и подчерта, че напрежението в обществото е трупано от месеци и е избухнало при първия повод.

          „Управлението прекаляваше, а големият въпрос бе: ‘Ще се ядосат ли българите?’“, коментира той.

          - Реклама -

          Симеонов посочи, че сега ключовият въпрос е дали ще се прави опит за нов кабинет или страната директно ще върви към избори, но така или иначе напрежението временно ще спадне.

          Той заяви, че Бойко Борисов вероятно е решил да не чака след Нова година и сравни ситуацията с падането на кабинета „Орешарски“ през 2013 г., когато Борисов „катапултира навреме“, за да спечели следващите избори.

          „Надеждата на Борисов е да се окаже, че Пеевски е на прицел, а той в последния момент е успял да направи спасителна маневра“, каза Симеонов.

          Според него, ако изборите се проведат бързо, е много вероятно масовата гражданска активност от протестите да се пренесе в избирателната активност:

          • протестите силно активизират младите, превръщайки се в своеобразен TikTok „хайп“
          • ако президентът Румен Радев „скокне“, може да мобилизира негласуващи
          • ПП-ДБ ще се опитат да влязат в кампанията „с развети знамена“
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Радостин Василев: Пеевски не знаеше какво ще се случи днес

          Никола Павлов -
          След оставката на кабинета „Желязков“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев отправи остра позиция към премиера в оставка и към управляващите. Още в началото той подчерта,...
          Политика

          Кутев: „Правителството падна, но играта на ГЕРБ още не е свършила“

          Пламена Ганева -
          Антон Кутев коментира пред БНР, че макар правителството да е приключило, парламентът продължава да функционира и не е изключено ГЕРБ да опитат да съставят...
          Политика

          Мирчев: „Победихме! Идват избори – и този път купувачите ще потънат“

          Пламена Ганева -
          След обявената оставка на премиера Росен Желязков, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че това е „победа на всички свободни хора“, които са излезли да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions