Първан Симеонов: „Протестният гръм може да взриви и изборите“

Първан Симеонов от Агенция „Мяра“ анализира политическата ситуация след падането на правителството и подчерта, че напрежението в обществото е трупано от месеци и е избухнало при първия повод.

„Управлението прекаляваше, а големият въпрос бе: 'Ще се ядосат ли българите?'", коментира той.

Симеонов посочи, че сега ключовият въпрос е дали ще се прави опит за нов кабинет или страната директно ще върви към избори, но така или иначе напрежението временно ще спадне.

Той заяви, че Бойко Борисов вероятно е решил да не чака след Нова година и сравни ситуацията с падането на кабинета „Орешарски“ през 2013 г., когато Борисов „катапултира навреме“, за да спечели следващите избори.

„Надеждата на Борисов е да се окаже, че Пеевски е на прицел, а той в последния момент е успял да направи спасителна маневра“, каза Симеонов.

Според него, ако изборите се проведат бързо, е много вероятно масовата гражданска активност от протестите да се пренесе в избирателната активност: