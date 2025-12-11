Делян Пеевски заяви, че цялата отговорност за управлението в момента пада върху коалицията ПП-ДБ, която той нарече „коалицията Сорос“. По думите му България трябва да бъде социална държава, ангажирана да подпомага гражданите, съобщи БГНЕС.
Пеевски удари ПП-ДБ: „Отговорността е ваша – покажете дали можете да управлявате“
