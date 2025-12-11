НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Политика

          Пеевски удари ПП-ДБ: „Отговорността е ваша – покажете дали можете да управлявате“

          Снимка: БГНЕС
          Делян Пеевски заяви, че цялата отговорност за управлението в момента пада върху коалицията ПП-ДБ, която той нарече „коалицията Сорос“. По думите му България трябва да бъде социална държава, ангажирана да подпомага гражданите, съобщи БГНЕС.

          „Цялата отговорност сега е на коалицията ‘Сорос’ или на ПП-ДБ“, подчерта Пеевски.

