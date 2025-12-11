НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Петър Петров: Икономически интереси бавят кръвните проби на шофьорите

          Снимка: БГНЕС
          Петър Петров от парламентарната група на Възраждане изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета „Желязков“. Депутатът акцентира върху сериозния проблем със забавянето на резултатите от кръвните проби, взети от водачи на моторни превозни средства.

          Според народния представител зад липсата на своевременни резултати се крият конкретни финансови подбуди. Петров заяви категорично:

          „В момента всички български граждани, които шофират стават заложници на икономически интереси“.

          Припомняме, че процедурата по гласуването на шестия вот на недоверие срещу правителството на „Желязков“ е насрочена за днес в 13:30 часа.

