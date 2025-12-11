По спешност: Бюджетът на НЗОК мина в здравната комисия преди залата

Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. с 11 гласа „за“, 9 „против“ и нито един „въздържал се“. Заседанието премина необичайно кратко – проектът беше приет без нито един дебат, а представителите на неправителствения сектор също не се включиха с изказвания.

Основни параметри на бюджета

Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски представи ключовите числа:

Приходи и трансфери: 5 288 595,5 хил. евро

5 288 595,5 хил. евро Здравноосигурителни приходи: 5 173 131,0 хил. евро, от които: 3 153 741,0 хил. евро – здравноосигурителни вноски 2 019 390,0 хил. евро – трансфери за здравно осигуряване

5 173 131,0 хил. евро, от които: Разходи: 5 288 595,5 хил. евро

5 288 595,5 хил. евро Ръст спрямо 2025 г.: +444 250,0 хил. евро или 9,2%

По-важните промени в здравния модел

1. Ново разделение на лекарствата – иновативни и генерични

За първи път законът въвежда разделяне на медикаментите на две групи.

Целта е:

улесняване навлизането на генерични и биоподобни продукти

намаляване на публичните разходи на НЗОК

2. Електронна здравна карта – 42 млн. евро

Заложени са над 42 млн. евро за изграждане на система, която:

ще служи за идентификация на пациента

ще валидира всяка предоставена медицинска услуга

ще осигурява пълен достъп на всички лекари до пациентско досие

на всички лекари до пациентско досие ще бъде задължителна

ще подобри събираемостта на здравните вноски

Доц. Стефановски подчерта, че картата ще направи разходите на НЗОК по-прозрачни и по-справедливи.

Критики и процедурни спорове преди гласуването

Преди гласуването Васил Пандов (ПП–ДБ) остро разкритикува начина, по който е проведено заседанието:

„Свикано е в почивката, липсват представители на заинтересованите страни. Именно на първо четене трябва да ги чуем.“

Той напомни, че първоначално проектът беше внесен с едва един час за представяне на становища от НПО сектора, след което беше оттеглен и внесен наново:

„Очевидно искате да приемете тези бюджети на инат.“

Пандов предложи комисията да изпрати нови покани и да изчака всички заинтересовани страни да участват.

Ответната позиция на управляващите

Председателят на комисията проф. Костадин Ангелов отхвърли критиките:

„Всички бяха поканени и ги очакваме. На предното заседание вие не присъствахте, а давахте интервюта.“

Той обвини опозицията, че създава изкуствено напрежение.