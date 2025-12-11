НА ЖИВО
          По спешност: Бюджетът на НЗОК мина в здравната комисия преди залата

          Снимка: БГНЕС
          Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. с 11 гласа „за“, 9 „против“ и нито един „въздържал се“. Заседанието премина необичайно кратко – проектът беше приет без нито един дебат, а представителите на неправителствения сектор също не се включиха с изказвания.

          Основни параметри на бюджета

          Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски представи ключовите числа:

          • Приходи и трансфери: 5 288 595,5 хил. евро
          • Здравноосигурителни приходи: 5 173 131,0 хил. евро, от които:
            • 3 153 741,0 хил. евро – здравноосигурителни вноски
            • 2 019 390,0 хил. евро – трансфери за здравно осигуряване
          • Разходи: 5 288 595,5 хил. евро
          • Ръст спрямо 2025 г.: +444 250,0 хил. евро или 9,2%
          По-важните промени в здравния модел

          1. Ново разделение на лекарствата – иновативни и генерични

          За първи път законът въвежда разделяне на медикаментите на две групи.
          Целта е:

          • улесняване навлизането на генерични и биоподобни продукти
          • намаляване на публичните разходи на НЗОК

          2. Електронна здравна карта – 42 млн. евро

          Заложени са над 42 млн. евро за изграждане на система, която:

          • ще служи за идентификация на пациента
          • ще валидира всяка предоставена медицинска услуга
          • ще осигурява пълен достъп на всички лекари до пациентско досие
          • ще бъде задължителна
          • ще подобри събираемостта на здравните вноски

          Доц. Стефановски подчерта, че картата ще направи разходите на НЗОК по-прозрачни и по-справедливи.

          Критики и процедурни спорове преди гласуването

          Преди гласуването Васил Пандов (ПП–ДБ) остро разкритикува начина, по който е проведено заседанието:

          „Свикано е в почивката, липсват представители на заинтересованите страни. Именно на първо четене трябва да ги чуем.“

          Той напомни, че първоначално проектът беше внесен с едва един час за представяне на становища от НПО сектора, след което беше оттеглен и внесен наново:

          „Очевидно искате да приемете тези бюджети на инат.“

          Пандов предложи комисията да изпрати нови покани и да изчака всички заинтересовани страни да участват.

          Ответната позиция на управляващите

          Председателят на комисията проф. Костадин Ангелов отхвърли критиките:

          „Всички бяха поканени и ги очакваме. На предното заседание вие не присъствахте, а давахте интервюта.“

          Той обвини опозицията, че създава изкуствено напрежение.

