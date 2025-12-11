Полк. Горан Симеонов: Правителството реагира адекватно, подавайки оставка

„Правителството реагира адекватно, подавайки оставка. Има два варианта оттук-нататък – още протести или обществено съгласие по общите приоритети на държавата. За тези неща обаче трябва личност или Баща на нацията.“

Това каза полк. Горан Симеонов от „Асоциацията на разузнавачите от запаса“, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Гостът коментира значението и ролята на „Асоциацията на разузнавачите от запаса“. По думите му основата задача е да се дава информация на президента, на министър-председателя и на председателя на Народното събрание, които след това да вземат решения на базата на получените данни.