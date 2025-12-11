Полк. Горан Симеонов: Правителството реагира адекватно, подавайки оставка

Това каза полк. Горан Симеонов от „Асоциацията на разузнавачите от запаса“, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Гостът коментира значението и ролята на „Асоциацията на разузнавачите от запаса“. По думите му основата задача е да се дава информация на президента, на министър-председателя и на председателя на Народното събрание, които след това да вземат решения на базата на получените данни.
