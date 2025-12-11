Полша е възмутена, че е изключена от мирните преговори за войната в Украйна

Полша се е оказала в дипломатическа изолация, когато лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна се събраха в Лондон, за да обсъдят мирното споразумение за войната в Украйна – Варшава не беше сред поканените. Това беше втората пропусната възможност на Полша през последните месеци, след срещата на върха в Женева на 23 ноември, съобщава Politico.

„Отсъствието на Полша от Лондон е пореден пример за некомпетентността на Доналд Туск“, заяви сенатор Марек Пек от партията „Право и справедливост“, критикувайки премиера.

Полша, която е дом на над милион украински бежанци и е ключов доставчик за Киев, е възмутена, че ролята ѝ в НАТО и приносът ѝ към европейската сигурност не са отразени в дипломатическите процеси.

„Американците не ни искат, европейските лидери не ни искат, Киев не ни иска – така че кой ни иска? Случва се нещо неприятно и трябва да спрем да се преструваме, че нище не се случва“, заяви бившият премиер Лешек Милер.

Правителството се опитва да омаловажи критиките. Говорителят Адам Шлапка отбеляза, че Полша „остава напълно ангажирана“, докато външният министър Радослав Сикорски участва в телефонен разговор със Зеленски и британския премиер Киър Стармър.

Междувременно полската външна политика е разделена: премиерът Туск координира позицията си с европейските съюзници, докато президентът Карол Навроцки засилва контактите с администрацията на Тръмп. Старшият съветник на Навроцки, Яцек Сариуш-Волски, отбеляза: „Тръмп никога няма да се срещне с Туск. Той ще се срещне с президента. Благодарение на него Полша все още има канал за комуникация с Вашингтон“.

Бившият президент Бронислав Коморовски смята, че изключването на Полша отразява геополитическите реалности:

„Лондон обедини трите най-силни европейски държави. Полша е просто по-слаба“.

Германският канцлер Мерц обаче твърди: „Моята позиция относно Полша е много ясна: не правим нищо без тясна координация с Полша“.