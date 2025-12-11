Пореден категоричен успех на сметката на Оклахома

Оклахома Сити Тъндър не остави никакви шансове на Финикс Сънс при разгрома на 1/4-финалите за Купата на НБА. В големия герой за победителите се превърна Шей Гилджъс-Александър със своите 28 точки при крайното 138:89.

Така тимът постигна рекордна в историята си 16-а поредна победа в асоциацията. Оклахома изравни и рекорда си за старт в НБА, след като има 24 успеха в първите си 25 срещи. На полуфиналите в събота шампионът ще премери сили със Сан Антонио.

Тимът на Оклахома реализира 36 или повече точки във всяка една от първите три части на мача. По този начин беше постигнато най-тежкото поражение в историята на Финикс. Досега тимът два пъти бе губил с 48 точки.

Стефон Касъл отбеляза 30 точки и спечели 10 борби, а Де’Арон Фокс добави 20 точки за победата на Сан Антонио Спърс над домакина Лос Анджелис Лейкърс със 132:119. Келдън Джонсън вкара 17 и взе осем борби, Харисън Барнс и Джулиън Чампани добавиха по 16 всеки, а Дилън Харпър добави 13 за Сан Антонио, който спечели девети мач от последните 12 без звездата на тима Виктор Уембаняма.

„Шпорите“, ще се изправят срещу Оклахома Сити Тъндър в полуфинала в събота в Лас Вегас.

Лука Дончич реализира 35 точки и направи осем асистенции, докато Маркъс Смарт добави 26 точки за „езерняците“. ЛеБрон Джеймс завърши с 19 точки и 15 борби, а Остин Рийвс добави 15 пункта, осем борби и седем асистенции.