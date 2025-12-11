След като правителството на Росен Желязков подаде оставка, политическото напрежение се пренася върху изборните правила. Депутатите от ПП-ДБ и МЕЧ възобновиха настояванията си за спешни промени в Изборния кодекс, целящи пълна забрана на гласуването с хартиена бюлетина. Реализирането на тази цел обаче среща сериозни затруднения поради липсата на гарантирано мнозинство от 121 гласа в пленарната зала.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира новата политическа ситуация веднага след оставката на кабинета. „Гражданите очакват да се проведат избори. На тях да се излъчи мнозинство, което да остави Пеевски и Борисов извън управлението“, заяви той.

Василев очерта план за действие, който включва привличане на подкрепа от други политически сили, въпреки че използва остри квалификации спрямо тях. „От МЕЧ настояваме за избори максимално скоро, за отваряне на Изборния кодекс и да се създаде мнозинство от умиращите БСП и ИТН за промяна – за отмяната на хартиеното гласуване, за изцяло машинно“, каза той, добавяйки, че само така вотът ще бъде честен. „Трябва да е сигурно и че няма да има възможност да се променя бъдещето на България с гласове за 50 или 100 лева“, допълни опозиционният депутат.

Като аргумент за връщането на изцяло машинния вот, Василев посочи практиката от преди няколко години: „Гласуването през юли и през октомври 2021 г. беше най-честното, когато протоколът беше само машинен и нямаше намеса на СИК в това да определят преференциите, както стана в Пазарджик, и да си поправят документи на цели комисии“.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов също се обяви за изцяло машинно гласуване в предаването „Лице в лице“. Възможността за формиране на широка „машинна коалиция“, която да включва ПП-ДБ, МЕЧ, „Величие“ и „Възраждане“, остава под въпрос. Особено скептични са очакванията към БСП, които бяха инициатори на връщането на смесеното гласуване, както и към АПС.

Гражданският натиск също продължава. Анна Бодакова, Алина Тодорова и Лекси Фльор, представени от водещата Цветанка Ризова като лица на протеста, предупредиха, че недоволството на площадите ще продължи, ако машините останат със статут на „принтери“. Те настояват единствените валидни протоколи да са машинните, за да се пресекат опитите за фалшификации.

Срещу тези идеи застават ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и АПС, които защитават тезата, че отнемането на възможността за гласуване с хартиена бюлетина е недемократичен акт и ограничава правата на избирателите.