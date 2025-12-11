НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          ПСЖ се спъна в Страната на баските

          С това равенство хората на Ернесто Валверде събраха 5 точки и се намират на 28-о място в общото класиране

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пари Сен Жермен не успя да победи Атлетик Билбао като гост в двубой от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига, който завърши 0:0.

          - Реклама -

          С това равенство хората на Ернесто Валверде събраха 5 точки и се намират на 28-о място в общото класиране, докато европейският клубен шампион е трети в таблицата с 13 точки.

          Мачът на „Сан Мамес“ започна с ниско темпо и в първите минути нямаше опасни положения пред двете врати.

          В 18-ата минута Фабиан Руис овладя на гърди топката след диагонално подаване на Сени Маюлу, но последвалият му удар мина над вратата. В ответната атака домакините искаха дузпа, след като Ойан Сансет падна в наказателното поле, но съдията Даниел Зиберт замълча.

          В 26-ата минута Горка Гурусета получи топката в наказателното поле, но бе с гръб към вратата и я върна към Сансет, но той я прати в трибуните с удар от 18 метра.

          След половин час игра Алекс Беренгер стреля фалцово от пряк свободен удар от малък ъгъл вдясно от вратата на ПСЖ. Въпреки хубавия удар на седмицата на Билбао, Матвей Сафонов успя да избие топката с една ръка.

          ПСЖ имаше златен шанс в 45-ата минута, когато Заир-Емери намери Маюлу в наказателното поле и нападателят стреля от упор, но Унай Симон показа световна класа и спаси удара.

          Това бе и последното интересно действие на терена за първата част.

          Тимът на Луис Енрике започна много настъпателно второто полувреме, като в 53-ата минута Симон спаси удар на Заир-Емери. Три минути по-късно вратата на домакините бе обстрелвана и от Хвича Кварацхелия, но грузинецът не уцели целта.

          В 65-ата минута Брадли Баркола се впусна на спринт с топка в крака в наказателното поле. Той реши да не комбинира с Кварацхелия, който бе на добра позиция, а вместо това шутира, но топката разтресе напречната греда!

          Постепенно домакините се окопитиха и тръгнаха устремно в атака, създавайки положения пред вратата на Сафонов, който обаче нямаше много работа заради лошия мерник на баските.

          Въпреки това, в 87-ата минута топката баските трябваше да дадат всичко от себе си, за да запазят вратата си от гол. Унай Симон спаси удар на Руис, но топката се върна при испанския халф на гостите. Той стреля към опразнената врата, но капитанът Юри Берчиче притича и изби току пред голлинията.

          До края на двубоя нито един от двата отбора така и не успя да стигне до гол и по този начин срещата завърши без победител и без попадения.

          Пари Сен Жермен не успя да победи Атлетик Билбао като гост в двубой от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига, който завърши 0:0.

          - Реклама -

          С това равенство хората на Ернесто Валверде събраха 5 точки и се намират на 28-о място в общото класиране, докато европейският клубен шампион е трети в таблицата с 13 точки.

          Мачът на „Сан Мамес“ започна с ниско темпо и в първите минути нямаше опасни положения пред двете врати.

          В 18-ата минута Фабиан Руис овладя на гърди топката след диагонално подаване на Сени Маюлу, но последвалият му удар мина над вратата. В ответната атака домакините искаха дузпа, след като Ойан Сансет падна в наказателното поле, но съдията Даниел Зиберт замълча.

          В 26-ата минута Горка Гурусета получи топката в наказателното поле, но бе с гръб към вратата и я върна към Сансет, но той я прати в трибуните с удар от 18 метра.

          След половин час игра Алекс Беренгер стреля фалцово от пряк свободен удар от малък ъгъл вдясно от вратата на ПСЖ. Въпреки хубавия удар на седмицата на Билбао, Матвей Сафонов успя да избие топката с една ръка.

          ПСЖ имаше златен шанс в 45-ата минута, когато Заир-Емери намери Маюлу в наказателното поле и нападателят стреля от упор, но Унай Симон показа световна класа и спаси удара.

          Това бе и последното интересно действие на терена за първата част.

          Тимът на Луис Енрике започна много настъпателно второто полувреме, като в 53-ата минута Симон спаси удар на Заир-Емери. Три минути по-късно вратата на домакините бе обстрелвана и от Хвича Кварацхелия, но грузинецът не уцели целта.

          В 65-ата минута Брадли Баркола се впусна на спринт с топка в крака в наказателното поле. Той реши да не комбинира с Кварацхелия, който бе на добра позиция, а вместо това шутира, но топката разтресе напречната греда!

          Постепенно домакините се окопитиха и тръгнаха устремно в атака, създавайки положения пред вратата на Сафонов, който обаче нямаше много работа заради лошия мерник на баските.

          Въпреки това, в 87-ата минута топката баските трябваше да дадат всичко от себе си, за да запазят вратата си от гол. Унай Симон спаси удар на Руис, но топката се върна при испанския халф на гостите. Той стреля към опразнената врата, но капитанът Юри Берчиче притича и изби току пред голлинията.

          До края на двубоя нито един от двата отбора така и не успя да стигне до гол и по този начин срещата завърши без победител и без попадения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Реал Мадрид загуби от Сити, това ли бе последният мач на Чаби Алонсо

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити се разправи с Реал Мадрид насред „Сантяго Бернабеу“ в дербито на 6-ия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Хората на Пеп...
          Спорт

          Арсенал прегази Брюж и стъпи на върха в Шампионската лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал изнесе лекция по ефективност и класа, побеждавайки Брюж с категоричното 3:0 като гост в среща от Шампионската лига.  Нони Мадуеке бе големият герой...
          Спорт

          Юве продължава да се катери в ШЛ

          Станимир Бакалов -
          Ювентус постигна втора поредна победа в основната фаза на Шампионска лига, след като спечели домакинството си срещу Пафос от 6-ия кръг с 2:0! Успехът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions