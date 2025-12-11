ПСЖ се спъна в Страната на баските

Пари Сен Жермен не успя да победи Атлетик Билбао като гост в двубой от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига, който завърши 0:0.

- Реклама -

С това равенство хората на Ернесто Валверде събраха 5 точки и се намират на 28-о място в общото класиране, докато европейският клубен шампион е трети в таблицата с 13 точки.

Мачът на „Сан Мамес“ започна с ниско темпо и в първите минути нямаше опасни положения пред двете врати.

В 18-ата минута Фабиан Руис овладя на гърди топката след диагонално подаване на Сени Маюлу, но последвалият му удар мина над вратата. В ответната атака домакините искаха дузпа, след като Ойан Сансет падна в наказателното поле, но съдията Даниел Зиберт замълча.

В 26-ата минута Горка Гурусета получи топката в наказателното поле, но бе с гръб към вратата и я върна към Сансет, но той я прати в трибуните с удар от 18 метра.

След половин час игра Алекс Беренгер стреля фалцово от пряк свободен удар от малък ъгъл вдясно от вратата на ПСЖ. Въпреки хубавия удар на седмицата на Билбао, Матвей Сафонов успя да избие топката с една ръка.

ПСЖ имаше златен шанс в 45-ата минута, когато Заир-Емери намери Маюлу в наказателното поле и нападателят стреля от упор, но Унай Симон показа световна класа и спаси удара.

Това бе и последното интересно действие на терена за първата част.

Тимът на Луис Енрике започна много настъпателно второто полувреме, като в 53-ата минута Симон спаси удар на Заир-Емери. Три минути по-късно вратата на домакините бе обстрелвана и от Хвича Кварацхелия, но грузинецът не уцели целта.

В 65-ата минута Брадли Баркола се впусна на спринт с топка в крака в наказателното поле. Той реши да не комбинира с Кварацхелия, който бе на добра позиция, а вместо това шутира, но топката разтресе напречната греда!

Постепенно домакините се окопитиха и тръгнаха устремно в атака, създавайки положения пред вратата на Сафонов, който обаче нямаше много работа заради лошия мерник на баските.

Въпреки това, в 87-ата минута топката баските трябваше да дадат всичко от себе си, за да запазят вратата си от гол. Унай Симон спаси удар на Руис, но топката се върна при испанския халф на гостите. Той стреля към опразнената врата, но капитанът Юри Берчиче притича и изби току пред голлинията.

До края на двубоя нито един от двата отбора така и не успя да стигне до гол и по този начин срещата завърши без победител и без попадения.