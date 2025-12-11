Сретен Йосич, по-известен като Йоца Амстердам, е освободен условно от затвора след решение на Апелативния съд в Белград, съобщава сръбското издание Danas. Магистратите са постановили освобождаването му по време на заседание, проведено вчера.

- Реклама -

В официалната информация се посочва: „Апелативният съд в Белград, след заседание на състава, издаде решение на 10 декември 2025 г., с което, след като прие жалбата на защитника на подсъдимия, изменя първоинстанционното решение и условно освобождава подсъдимия Сретен Йосич от изтърпяване на 15-годишна присъда лишаване от свобода, на която е осъден с присъдата на Висшия съд в Белград на 3 юни 2010 г., и определя, че той ще бъде освободен незабавно“.

Освен това в решението се уточнява, че условното освобождаване може да продължи до 28 февруари 2026 г.

Мотивите на съда се основават на констатацията, че са налице всички законови условия за прилагане на института на условното освобождаване. Според доклада на затворническата администрация Йосич е постигнал „максимален напредък в лечението и изпълнението на лечебната програма, както и че общите и индивидуалните цели са изпълнени“.

Съдът приема, че може основателно да се очаква, че осъденият няма да извърши ново престъпление до изтичането на присъдата, поради което жалбата на защитата е уважена.

Припомняме, че Сретен Йосич беше арестуван през април 2009 г., като основното подозрение срещу него бе за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич.