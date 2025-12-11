Путин проведе съвещание за ситуацията в Украйна в Кремъл, доложиха му за пълното превземане на Северск

Президентът на Русия Владимир Путин е провел в Кремъл съвещание за ситуацията в зоната на бойните действия в Украйна, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков. Руският лидер е получил доклад за пълното превземане на град Северск в Донецка област, предава ТАСС.

По думите му, срещата е била обсъдена ситуацията в северната част на Донецка област, която е под отговорността на групировка войски „Юг“. По време на дискусията Путин отбеляза добрата динамика във всички райони на бойната зона.

Песков подчерта, че Путин е доволен от представените доклади за ситуацията на фронта. Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов и командирът на групировка войски „Юг“ Сергей Медведев са участвали във видеоконференцията.

„В кабинета на президента в Кремъл присъстваше и Денис Сергеевич Пирогов, командир на 123-та мотострелкова бригада“, добави говорителят на Кремъл.