Радев: Днес думата има парламентът

Президентът Румен Радев заяви, че „днес думата има парламентът“ по повод предстоящото гласуване на шестия вот на недоверие към кабинета на премиера Росен Желязков.
- Реклама -
Гласуването е насрочено за 13:30 часа, в съответствие с правилника на Народното събрание, според който вотът се провежда не по-рано от 24 часа след края на парламентарните разисквания. Вотът ще бъде успешен, ако за него гласуват повече от половината от всички народни представители.
Вотът на недоверие за „провал в икономическата политика“ беше внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, подкрепен от „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“.
По-рано днес държавният глава присъства на тържествената литургия в столичната катедрала „Св. великомъченица Неделя“, където Българската православна църква почете празника на св. Даниил Стълпник – небесен покровител на патриарх Даниил.
В словото си президентът Радев поздрави патриарха за неговия имен ден и отправи благопожелания към духовенството и миряните.
Президентът Румен Радев заяви, че „днес думата има парламентът“ по повод предстоящото гласуване на шестия вот на недоверие към кабинета на премиера Росен Желязков.
- Реклама -
Гласуването е насрочено за 13:30 часа, в съответствие с правилника на Народното събрание, според който вотът се провежда не по-рано от 24 часа след края на парламентарните разисквания. Вотът ще бъде успешен, ако за него гласуват повече от половината от всички народни представители.
Вотът на недоверие за „провал в икономическата политика“ беше внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, подкрепен от „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“.
По-рано днес държавният глава присъства на тържествената литургия в столичната катедрала „Св. великомъченица Неделя“, където Българската православна църква почете празника на св. Даниил Стълпник – небесен покровител на патриарх Даниил.
В словото си президентът Радев поздрави патриарха за неговия имен ден и отправи благопожелания към духовенството и миряните.
Остави го ти парламента,бош лаф,ще се самосвалят ,ако преценят че е по-добре за тях,да извъртят още един цикъл на изборен маратон,ще се превъртят на клона като маймунки и пак ще се озоват отгоре.Днес думата има президента,няма какво да прави партия ,не само че е банално,но и не вдъхва особено доверие.Президента има достатъчно власт да се разправи с разюзданата мафиотска сбирщина,която е завладяла страната.Да си признае поне ,че не знае какво да направи,не се осмелява или просто не му се занимава.