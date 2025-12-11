Радев: Днес думата има парламентът

Президентът Румен Радев заяви, че „днес думата има парламентът“ по повод предстоящото гласуване на шестия вот на недоверие към кабинета на премиера Росен Желязков.

Гласуването е насрочено за 13:30 часа, в съответствие с правилника на Народното събрание, според който вотът се провежда не по-рано от 24 часа след края на парламентарните разисквания. Вотът ще бъде успешен, ако за него гласуват повече от половината от всички народни представители.

Вотът на недоверие за „провал в икономическата политика“ беше внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“, подкрепен от „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“.

По-рано днес държавният глава присъства на тържествената литургия в столичната катедрала „Св. великомъченица Неделя“, където Българската православна църква почете празника на св. Даниил Стълпник – небесен покровител на патриарх Даниил.

В словото си президентът Радев поздрави патриарха за неговия имен ден и отправи благопожелания към духовенството и миряните.