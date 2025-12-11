Радостин Василев: Пеевски не знаеше какво ще се случи днес

След оставката на кабинета „Желязков“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев отправи остра позиция към премиера в оставка и към управляващите.

Още в началото той подчерта, че думите на Росен Желязков от трибуната – особено твърдението, че „лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата“ – са били „провокация към хората на протестите“ и са недопустими за министър-председател.

„Пеевски не знаеше какво ще се случи днес“

Лидерът на МЕЧ отказа подробен коментар за Делян Пеевски, но заяви:

„Пеевски няма да го коментирам. Той не знаеше какво ще се случи днес. За него изненадата ще бъде още по-голяма – и то съвсем скоро.“

МЕЧ настоява за бързи избори и промени в изборните правила

Василев беше категоричен:

„Искаме избори възможно най-скоро.“

Той настоя за отваряне на Изборния кодекс с две точни цели:

отмяна на хартиеното гласуване ,

, въвеждане на изцяло машинно гласуване.

По думите му това е единственият начин да се гарантира, че:

„Хората на площада ще гласуват честно и гласовете им ще бъдат отчетени. А на онези от предния протест (ДПС–Ново начало) ще им гарантира, че няма да могат да гласуват и променят бъдещето на България срещу 50 или 100 лева.“

Категорично: МЕЧ няма да участва в управление с Борисов и Пеевски

Лидерът на движението завърши позицията си недвусмислено: