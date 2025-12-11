Радостин Василев: Пеевски не знаеше какво ще се случи днес

След оставката на кабинета „Желязков“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев отправи остра позиция към премиера в оставка и към управляващите.
Още в началото той подчерта, че думите на Росен Желязков от трибуната – особено твърдението, че „лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата“ – са били „провокация към хората на протестите“ и са недопустими за министър-председател.
„Пеевски не знаеше какво ще се случи днес“
Лидерът на МЕЧ отказа подробен коментар за Делян Пеевски, но заяви:
МЕЧ настоява за бързи избори и промени в изборните правила
Василев беше категоричен:
Той настоя за отваряне на Изборния кодекс с две точни цели:
отмяна на хартиеното гласуване,
въвеждане на изцяло машинно гласуване.
По думите му това е единственият начин да се гарантира, че:
Категорично: МЕЧ няма да участва в управление с Борисов и Пеевски
Лидерът на движението завърши позицията си недвусмислено:
Министър-председателят Росен Желязков официално депозира оставката на водения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание.
