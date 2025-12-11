НА ЖИВО
      четвъртък, 11.12.25
          Политика

          Радостин Василев: Пеевски не знаеше какво ще се случи днес

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След оставката на кабинета „Желязков“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев отправи остра позиция към премиера в оставка и към управляващите.

          Още в началото той подчерта, че думите на Росен Желязков от трибуната – особено твърдението, че „лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата“ – са били „провокация към хората на протестите“ и са недопустими за министър-председател.

          „Пеевски не знаеше какво ще се случи днес“

          Лидерът на МЕЧ отказа подробен коментар за Делян Пеевски, но заяви:

          „Пеевски няма да го коментирам. Той не знаеше какво ще се случи днес. За него изненадата ще бъде още по-голяма – и то съвсем скоро.“

          ИЗВЪНРЕДНО: Премиерът подаде оставка! ИЗВЪНРЕДНО: Премиерът подаде оставка!

          МЕЧ настоява за бързи избори и промени в изборните правила

          Василев беше категоричен:

          „Искаме избори възможно най-скоро.“

          Той настоя за отваряне на Изборния кодекс с две точни цели:

          • отмяна на хартиеното гласуване,
          • въвеждане на изцяло машинно гласуване.

          По думите му това е единственият начин да се гарантира, че:

          „Хората на площада ще гласуват честно и гласовете им ще бъдат отчетени. А на онези от предния протест (ДПС–Ново начало) ще им гарантира, че няма да могат да гласуват и променят бъдещето на България срещу 50 или 100 лева.“

          Мирчев: „Победихме! Идват избори – и този път купувачите ще потънат“ Мирчев: „Победихме! Идват избори – и този път купувачите ще потънат“

          Категорично: МЕЧ няма да участва в управление с Борисов и Пеевски

          Лидерът на движението завърши позицията си недвусмислено:

          „МЕЧ няма да отстъпи от позицията си. Няма да участваме и да подкрепяме правителство с участието на Борисов и Пеевски.“

