Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова Слави Трифонов и представителите на БСП да декларират излизане от управлението още преди гласуването на вота на недоверие, ако в коалицията е останал „малко здрав разум“.

Пред журналисти в парламента, цитиран от БГНЕС, Василев подчерта, че силният обществен натиск, изразен по площадите в редица градове, особено в София, ясно показва желанието на гражданите за оставка на кабинета.

„Толкова силен глас с толкова категорично желание трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик – и от Борисов, и от Пеевски“, заяви той.



По думите му вече е налице непреодолима сила, която в средносрочен и дългосрочен план гарантира, че „моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен“.

Очакват се допълнителни подробности.