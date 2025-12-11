НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев: Трифонов и БСП трябва да се оттеглят преди вота

          0
          168
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова Слави Трифонов и представителите на БСП да декларират излизане от управлението още преди гласуването на вота на недоверие, ако в коалицията е останал „малко здрав разум“.

          - Реклама -

          Пред журналисти в парламента, цитиран от БГНЕС, Василев подчерта, че силният обществен натиск, изразен по площадите в редица градове, особено в София, ясно показва желанието на гражданите за оставка на кабинета.

          „Толкова силен глас с толкова категорично желание трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик – и от Борисов, и от Пеевски“, заяви той.

          По думите му вече е налице непреодолима сила, която в средносрочен и дългосрочен план гарантира, че „моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен“.

          Очакват се допълнителни подробности.

          Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова Слави Трифонов и представителите на БСП да декларират излизане от управлението още преди гласуването на вота на недоверие, ако в коалицията е останал „малко здрав разум“.

          - Реклама -

          Пред журналисти в парламента, цитиран от БГНЕС, Василев подчерта, че силният обществен натиск, изразен по площадите в редица градове, особено в София, ясно показва желанието на гражданите за оставка на кабинета.

          „Толкова силен глас с толкова категорично желание трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик – и от Борисов, и от Пеевски“, заяви той.

          По думите му вече е налице непреодолима сила, която в средносрочен и дългосрочен план гарантира, че „моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен“.

          Очакват се допълнителни подробности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

          Георги Петров -
          Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа...
          Политика

          Емануил Йорданов: Държавата има спешна нужда от избори, хората преминаха прага на търпението

          Десислава Димитрова -
          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Десислава Димитрова -
          „Хората не искат повече да се продължава по този начин“, заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions