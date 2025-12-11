Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова Слави Трифонов и представителите на БСП да декларират излизане от управлението още преди гласуването на вота на недоверие, ако в коалицията е останал „малко здрав разум“.
Пред журналисти в парламента, цитиран от БГНЕС, Василев подчерта, че силният обществен натиск, изразен по площадите в редица градове, особено в София, ясно показва желанието на гражданите за оставка на кабинета.
По думите му вече е налице непреодолима сила, която в средносрочен и дългосрочен план гарантира, че „моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен“.
Очакват се допълнителни подробности.
