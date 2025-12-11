Реал Мадрид загуби от Сити, това ли бе последният мач на Чаби Алонсо

Манчестър Сити се разправи с Реал Мадрид насред „Сантяго Бернабеу“ в дербито на 6-ия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Хората на Пеп Гуардиола стигнаха до шеметен обрат с 2:1 над възпитаниците на Шаби Алонсо.

Всички попадения в срещата паднаха още преди почивката. Родриго откри резултата в 28-ата минута чрез Родриго. Нико О`Райли изравни в 36-ата минута. В 43-ата минута Ерлинг Холанд от дузпа донесе пълния обрат.

Двата тима изнесоха голяма битка с доста положения, но гостите успяха да триумфират, след като създадоха и доста положения, а и имаха известно предимство по доста от важните показатели. Иначе гредата веднъж спаси „гражданите“ след удар на Ендрик малко преди края. Звездата на Реал Килиан Мбапе остана на резервната скамейка заради фрактура на пръст на ръката.

Така след успеха Ман Сити изскочи на 4-ото място в класирането с актив от 13 точки. Реал Мадрид е 7-ми с 12 пункта. След този мач и съдбата на треньора на Реал Шаби Алонсо става доста неясна, а слуховете за неговото уволнение вече са все по-усилени.

Сблъсъкът на „Бернабеу“ започна с перфектна възможност за Реал Мадрид още в 4-ата минута, когато „белия балет“ стигна до опасен пряк свободен удар пред вратата на „гражданите“. Валверде стреля, топката рикошира в защитник на Сити и излезе в ъглов удар.

След 3 минути игра Винисиус изскочи на чудесна позиция, стреля опасно, но изпрати топката в аут.

В 16-ата минута Винисиус центрира опасно в наказателното поле, но защитник на Сити изби в ъглов удар. Домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Матеуш Нунеш, но такава нямаше.

След още 2 минути игра Чуамени игра с топката, след центриране от пряк свободен удар, но топката излезе в аут.

В 26-ата минута Джереми Доку изпрати подаване в наказателното поле, но опитът му не успя.

Реал Мадрид поведе в 28-ата минута Родриго получи топката от Джуд Белингам. „Белия балет“ организира страхотна контраатака, след като Федерико Валверде се пребори за топката, напредна то левия фланг, топката премина през няколко футболисти и стигна до Родриго отляво, който по диагонала мушна топката в мрежата на Донарума. Това бе и първи гол на Родриго след 32 „сухи“ мача с бялата фланелка.

Манчестър Сити отговори в 36-ата минута, когато Нико О`Райли изравни. След центриране от ъглов удар О`Райли скочи високо и прониза Тибо Куртоа.

В 41-ата минута ситуация в наказателното поле на Реал Мадрид бе разглеждана за потенциална дузпа. Антонио Рюдигер събори Ерлинг Холанд, а след ВАР намеса Клеман Тюрпен трябваше сам да види ситуацията в наказателното поле на „белия балет“. Последва 11-метров наказатален удар на английския тим. Ерлинг Холанд изпълни дузпата и отбеляза за 1:2.

В първата минута на продължението Ерлинг Холанд можеше да вкара и трети гол в мрежата на Реал. Гостите направиха страхотна контраатака, О`Райли пусна към Холанд, който стреля мощно, но Куртоа спаси по перфектен начин. Последва развитие на атаката и Раян Шерки стреля, но стражът на домакините отново бе на мястото си.

Малко след началото на второто полувреме Реал направи бърза атака, при която топката стигна до Джуд Белингам, който обаче стреля в аут. Той получи пас от Родриго, но реши да прехвърли Донарума, но не уцели вратата.

В 52-ата минута Тибо Куртоа направи страхотно спасяване след удар на Шерки.

В 59-ата минута Реал отново направи бърза атака, но Винисиус сбърка с пас при положение, че „белите“ бяха повече от защитниците на Манчестър Сити.

След 2 минути игра Тибо Куртоа отново спаси Реал Мадрид. Доку направи хубав пробив отляво, смени посоката, финтира Асенсио и стреля опасно, но белгийският вратар изби в ъглов удар.

В 75-ата минута Джуд Белингам направи два поредни опити за удар, но и двата бяха блокирани от футболисти на Сити.

В 76-ата минута Федерико Валверде бе съборен от Нико О`Райли, но за щастие на гостите то бе извън наказателното поле и Реал получи само пряк свободен удар. Арда Гюлер центрира, но не се случи инищо особено. Последва продължение на атаката, при което Родриго центрира с левия крак и намери главата на Винисиус, но топката излезе в аут

В 85-ата минута гредата спаси Сити, когато Ендрик стреля опасно, но топката се удари в рамката на вратата и излезе в аут.

До края Реал не успя да се докопа до равенството и Ман Сити си тръгна със заслужена победа, а треньорът на „кралетете“ Шаби Алонсо нищо чудно и да не осъмне начело на отбора.