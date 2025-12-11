НА ЖИВО
          Румен Воденичаров: Правителствата след 1989-а година у нас извършиха геноцид срещу българския народ

          Златина Петкова
          „Правителствата след 1989-а година у нас извършиха геноцид срещу българския народ

          Това каза политикът Румен Воденичаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Воденичаров е и сред основателите на Съюза на демократичните сили.

          Политикът изрази удовлетворението си от това, че правителството на Росен Желязков днес подаде оставка.

          Воденичаров разказа за първата си среща с Тодор Живков по времето, когато бившият първи секретар вече е обвиняем.

          „Това, което не знаем за Живков е свързано с периода му преди политиката. Той се е занимавал самодейно с театрално изкуство“, това каза още политикът.

