Румен Воденичаров: Правителствата след 1989-а година у нас извършиха геноцид срещу българския народ

„Правителствата след 1989-а година у нас извършиха геноцид срещу българския народ

Това каза политикът Румен Воденичаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Воденичаров е и сред основателите на Съюза на демократичните сили.

Политикът изрази удовлетворението си от това, че правителството на Росен Желязков днес подаде оставка.

Воденичаров разказа за първата си среща с Тодор Живков по времето, когато бившият първи секретар вече е обвиняем.