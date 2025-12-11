Бойци от 6-та казашка бригада издигнаха знамената си в Северск, Донецка област, съобщават масово военните кореспонденти в Telegram.

„Градът наистина е почти разчистен, като са останали няколко блока“, твърдят наблюдателите.

По-рано Telegram каналът Mash съобщи, че руските войски са поели контрол над 99 процента от Северск. Беше отбелязано, че последната линия на защита за украинските войски е частен сектор в покрайнините на града.

Руското министерство на отбраната все още не е обявило превземането на града

Полковникът от запаса на руската армия и военен експерт Анатолий Матвийчук заяви пред Lenta.ru, че Северск е вратата към Краматорск. „Падането на Северск напълно разкрива възможностите на нашите войски да превземат Краматорската агломерация – това е Краматорск, Славянск – и всъщност това е практически краят на настъпателната операция за освобождаване на Донбас“, обяснява експертът.