      четвъртък, 11.12.25
          Война

          Руската армия издигна знамена в превзетия Северск

          Руски знамена в Северск
          Руски знамена в Северск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бойци от 6-та казашка бригада издигнаха знамената си в Северск, Донецка област, съобщават масово военните кореспонденти в Telegram.

          „Градът наистина е почти разчистен, като са останали няколко блока“, твърдят наблюдателите.

          По-рано Telegram каналът Mash съобщи, че руските войски са поели контрол над 99 процента от Северск. Беше отбелязано, че последната линия на защита за украинските войски е частен сектор в покрайнините на града.

          Руското министерство на отбраната все още не е обявило превземането на града

          Полковникът от запаса на руската армия и военен експерт Анатолий Матвийчук заяви пред Lenta.ru, че Северск е вратата към Краматорск. „Падането на Северск напълно разкрива възможностите на нашите войски да превземат Краматорската агломерация – това е Краматорск, Славянск – и всъщност това е практически краят на настъпателната операция за освобождаване на Донбас“, обяснява експертът.

