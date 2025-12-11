Руската армия води боеве в центъра на Гуляйполе

Руските войски са пробили към центъра на Гуляйполе в Запорожка област и се борят за затвърждаване на позициите си, съобщи Telegram каналът „Иди и смотри“, позовавайки се на източници.
- Реклама -
„Руски подразделения вече водят боеве за центъра на Гуляйполе“, казва източникът.
Отбелязва се, че руските войски са засилили артилерийските удари по позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в хода на настъплението си.
Руските войски са пробили към центъра на Гуляйполе в Запорожка област и се борят за затвърждаване на позициите си, съобщи Telegram каналът „Иди и смотри“, позовавайки се на източници.
- Реклама -
„Руски подразделения вече водят боеве за центъра на Гуляйполе“, казва източникът.
Отбелязва се, че руските войски са засилили артилерийските удари по позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в хода на настъплението си.