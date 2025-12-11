Руската армия води боеве в центъра на Гуляйполе

Руските войски са пробили към центъра на Гуляйполе в Запорожка област и се борят за затвърждаване на позициите си, съобщи Telegram каналът „Иди и смотри“, позовавайки се на източници.

„Руски подразделения вече водят боеве за центъра на Гуляйполе“, казва източникът.

Отбелязва се, че руските войски са засилили артилерийските удари по позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в хода на настъплението си.