      четвъртък, 11.12.25
          Война

          Руснаците удариха с балистика и дронове енергийни обекти в Кременчуг и Одеса

          Руски удари 111225
          Руски удари 111225
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 11 декември руските войски са изстреляли приблизително 100 ударни безпилотни летателни апарата и три балистични ракети към Украйна. Това са предварителните резултати от нощната въздушна атака, според Telegram канала monitoring. Съобщава се, че руснаците отново са атакували енергийния сектор на Украйна. Този път целите са били в Кременчуг, Полтавска област и Одеса.

          Атаката срещу Кременчуг е продължила приблизително пет часа. Сред използваните оръжия са били дроновете „Геран-2“ и три балистични ракети 9M723 „Искандер-М“.

          От 1:00 часа сутринта украинските ВВС многократно предупреждаваха за въздушна заплаха за Кременчуг. Около 2:00 часа сутринта те съобщиха за безпилотни летателни апарати, приближаващи Одеса от север.

          По-рано беше съобщено, че в нощта на 10 декември руснаци са започнали масирана атака с „Шахеди“ в Одеска област, удряйки обект от критичната инфраструктура.

          1 коментар

          1. Усрайна е терористична държава и трябва да изчезне от картата на света. Усрайна е капут

