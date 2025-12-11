Рюте призова НАТО да се готви за голяма война с Русия: „Ние сме следващата цел“

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че страните-членки на Алианса са „следващата цел на Русия“. Той направи това изявление по време на пресконференция в Берлин, предава Sky News.

По думите му, НАТО трябва да положи всички усилия, за да предотврати война, която би могла да бъде „от мащаба на войната, която нашите дядовци и прадядовци са преживели“.

Рюте отбеляза, че твърде много съюзници от НАТО не виждат неотложността на руската заплаха в Европа и не разбират, че предотвратяването на такава война изисква бързо увеличаване на разходите и производството за отбрана.

„Ние сме следващата цел на Русия. Опасявам се, че твърде много са самодоволни. Твърде много не усещат неотложността на ситуацията и твърде много вярват, че времето е на наша страна. Това не е вярно. Времето за действие е сега“, добави генералният секретар на НАТО.