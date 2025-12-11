Съдът във Варна остави гаранцията от 200 000 лв. на Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на Благомир К. беше изменена от „задържане под стража“ в парична гаранция от 200 000 лв. Срещу него е повдигнато обвинение за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и упражняване на принуда с цел имотна облага.
- Реклама -
Защитата настояваше, че липсват мотиви за размера на гаранцията, както и достатъчно доказателства за обосновано предположение за извършено престъпление. Адвокатите поискаха значително по-лека мярка – подписка, или изобщо да не се налага такава.
Апелативният съд обаче отхвърли доводите и определи жалбата като неоснователна. Според въззивния състав доказателствата по делото ясно подкрепят обвинението.
Съдът подчертава, че целта на гаранцията е да гарантира нормалното протичане на наказателния процес и да предотврати риск от укриване или ново престъпление. При определянето на мярката са взети предвид естеството на обвиненията, степента на обществена опасност, здравословното и семейното състояние на подсъдимия, както и всички данни за личността му.
Особено внимание е обърнато на факта, че обвинението е свързано с действия, извършени „от кмет на община, натоварен със законово задължение да съдейства за укрепването на обществения ред“.
Относно имущественото състояние на Благомир К., съдът намира за необосновано твърдението на защитата, че то не е било изследвано. Данните по делото сочат, че между 2022 и 2024 г. подсъдимият е разполагал с допълнителни доходи, което прави гаранцията адекватна и непрекомерна.
Апелативният съд заключава, че размерът от 200 000 лв. съответства на имуществените възможности на подсъдимия и на тежестта на обвиненията, поради което искането за по-лека мярка е отхвърлено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. След обезличаване на личните данни то ще бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.
Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на Благомир К. беше изменена от „задържане под стража“ в парична гаранция от 200 000 лв. Срещу него е повдигнато обвинение за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и упражняване на принуда с цел имотна облага.
- Реклама -
Защитата настояваше, че липсват мотиви за размера на гаранцията, както и достатъчно доказателства за обосновано предположение за извършено престъпление. Адвокатите поискаха значително по-лека мярка – подписка, или изобщо да не се налага такава.
Апелативният съд обаче отхвърли доводите и определи жалбата като неоснователна. Според въззивния състав доказателствата по делото ясно подкрепят обвинението.
Съдът подчертава, че целта на гаранцията е да гарантира нормалното протичане на наказателния процес и да предотврати риск от укриване или ново престъпление. При определянето на мярката са взети предвид естеството на обвиненията, степента на обществена опасност, здравословното и семейното състояние на подсъдимия, както и всички данни за личността му.
Особено внимание е обърнато на факта, че обвинението е свързано с действия, извършени „от кмет на община, натоварен със законово задължение да съдейства за укрепването на обществения ред“.
Относно имущественото състояние на Благомир К., съдът намира за необосновано твърдението на защитата, че то не е било изследвано. Данните по делото сочат, че между 2022 и 2024 г. подсъдимият е разполагал с допълнителни доходи, което прави гаранцията адекватна и непрекомерна.
Апелативният съд заключава, че размерът от 200 000 лв. съответства на имуществените възможности на подсъдимия и на тежестта на обвиненията, поради което искането за по-лека мярка е отхвърлено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. След обезличаване на личните данни то ще бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.
Министър-председателят Росен Желязков официално депозира оставката на водения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание.
До избирането на нов кабинет правителството на Желязков...