Съдът във Варна остави гаранцията от 200 000 лв. на Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на Благомир К. беше изменена от „задържане под стража“ в парична гаранция от 200 000 лв. Срещу него е повдигнато обвинение за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и упражняване на принуда с цел имотна облага.

Защитата настояваше, че липсват мотиви за размера на гаранцията, както и достатъчно доказателства за обосновано предположение за извършено престъпление. Адвокатите поискаха значително по-лека мярка – подписка, или изобщо да не се налага такава.

Апелативният съд обаче отхвърли доводите и определи жалбата като неоснователна. Според въззивния състав доказателствата по делото ясно подкрепят обвинението.

„Повдигнатото обвинение намира доказателствена обезпеченост в показанията на свидетели, писмени доказателства и доказателствени средства“, посочват магистратите.

Съдът подчертава, че целта на гаранцията е да гарантира нормалното протичане на наказателния процес и да предотврати риск от укриване или ново престъпление. При определянето на мярката са взети предвид естеството на обвиненията, степента на обществена опасност, здравословното и семейното състояние на подсъдимия, както и всички данни за личността му.

Особено внимание е обърнато на факта, че обвинението е свързано с действия, извършени „от кмет на община, натоварен със законово задължение да съдейства за укрепването на обществения ред“.

„С инкриминираните деяния е накърнен авторитетът на институцията и на държавата“, се казва още в съдебния акт.

Относно имущественото състояние на Благомир К., съдът намира за необосновано твърдението на защитата, че то не е било изследвано. Данните по делото сочат, че между 2022 и 2024 г. подсъдимият е разполагал с допълнителни доходи, което прави гаранцията адекватна и непрекомерна.

Апелативният съд заключава, че размерът от 200 000 лв. съответства на имуществените възможности на подсъдимия и на тежестта на обвиненията, поради което искането за по-лека мярка е отхвърлено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. След обезличаване на личните данни то ще бъде публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.