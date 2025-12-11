Саркози описва живота си зад решетките в „Дневникът на един затворник“

Книгата на Никола Саркози „Дневникът на един затворник“ бе публикувана, предаде ДПА.

Мемоарите описват престоя на 70-годишния бивш президент на Франция като затворник номер 320535 в килия 11 на затвора „Санте“ в Париж, където той прекара близо три седмици, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения в незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

След това, което описва като „изтощително пребиваване“, Саркози бе освободен условно миналия месец, докато очаква под съдебен надзор делото да бъде разгледано на апелативна инстанция.

В книгата, обхващаща 200 страници, той изразява възмущението си, че е попаднал зад решетките, и подчертава твърдото си убеждение, че е невинен.

Разкриват се и подробности за килията в специално охранявана зона на затвора, в която Саркози излежаваше присъдата си:

„Дванадесет квадратни метра. Легло, здраво закрепено към стената с подсилени панели. Малко бюро от светло дърво, душ, хладилник, котлон и телевизор.“

Саркози не е очаквал престоят му да бъде приятен:

„Моите бъдещи съседи са ислямистки терористи, изнасилвачи, убийци или наркодилъри. Очарователна перспектива“, написал той преди да влезе в затвора.

Той казва, че шумовете от останалите затворници, някои от които, според него, „не изглеждаха да са в оптимално психическо състояние“, не са му давали да спи през нощта.

Посещението на неговата съпруга Карла Бруни му дало „лъч надежда“, както и гледането на футболната среща между Пари Сен Жермен (ПСЖ) и Байер Леверкузен.

Саркози отделя много страници на т. нар. либийска афера и съдебния процес срещу него, като заявява, че съдебната система е прекарала години в опит да докаже обвиненията за незаконни финансови средства в кампанията му от 2007 г., без да разполага със солидни доказателства.