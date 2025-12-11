НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Саркози описва живота си зад решетките в „Дневникът на един затворник“

          0
          22
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Книгата на Никола Саркози „Дневникът на един затворник“ бе публикувана, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Мемоарите описват престоя на 70-годишния бивш президент на Франция като затворник номер 320535 в килия 11 на затвора „Санте“ в Париж, където той прекара близо три седмици, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения в незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

          Окончателно: Осъдиха Саркози за финансирането и на още една предизборна кампания Окончателно: Осъдиха Саркози за финансирането и на още една предизборна кампания

          След това, което описва като „изтощително пребиваване“, Саркози бе освободен условно миналия месец, докато очаква под съдебен надзор делото да бъде разгледано на апелативна инстанция.

          В книгата, обхващаща 200 страници, той изразява възмущението си, че е попаднал зад решетките, и подчертава твърдото си убеждение, че е невинен.

          Разкриват се и подробности за килията в специално охранявана зона на затвора, в която Саркози излежаваше присъдата си:

          „Дванадесет квадратни метра. Легло, здраво закрепено към стената с подсилени панели. Малко бюро от светло дърво, душ, хладилник, котлон и телевизор.“

          Саркози не е очаквал престоят му да бъде приятен:

          „Моите бъдещи съседи са ислямистки терористи, изнасилвачи, убийци или наркодилъри. Очарователна перспектива“,

          написал той преди да влезе в затвора.

          Той казва, че шумовете от останалите затворници, някои от които, според него, „не изглеждаха да са в оптимално психическо състояние“, не са му давали да спи през нощта.

          Посещението на неговата съпруга Карла Бруни му дало „лъч надежда“, както и гледането на футболната среща между Пари Сен Жермен (ПСЖ) и Байер Леверкузен.

          Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му? Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му?

          Саркози отделя много страници на т. нар. либийска афера и съдебния процес срещу него, като заявява, че съдебната система е прекарала години в опит да докаже обвиненията за незаконни финансови средства в кампанията му от 2007 г., без да разполага със солидни доказателства.

          Книгата на Никола Саркози „Дневникът на един затворник“ бе публикувана, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Мемоарите описват престоя на 70-годишния бивш президент на Франция като затворник номер 320535 в килия 11 на затвора „Санте“ в Париж, където той прекара близо три седмици, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения в незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

          Окончателно: Осъдиха Саркози за финансирането и на още една предизборна кампания Окончателно: Осъдиха Саркози за финансирането и на още една предизборна кампания

          След това, което описва като „изтощително пребиваване“, Саркози бе освободен условно миналия месец, докато очаква под съдебен надзор делото да бъде разгледано на апелативна инстанция.

          В книгата, обхващаща 200 страници, той изразява възмущението си, че е попаднал зад решетките, и подчертава твърдото си убеждение, че е невинен.

          Разкриват се и подробности за килията в специално охранявана зона на затвора, в която Саркози излежаваше присъдата си:

          „Дванадесет квадратни метра. Легло, здраво закрепено към стената с подсилени панели. Малко бюро от светло дърво, душ, хладилник, котлон и телевизор.“

          Саркози не е очаквал престоят му да бъде приятен:

          „Моите бъдещи съседи са ислямистки терористи, изнасилвачи, убийци или наркодилъри. Очарователна перспектива“,

          написал той преди да влезе в затвора.

          Той казва, че шумовете от останалите затворници, някои от които, според него, „не изглеждаха да са в оптимално психическо състояние“, не са му давали да спи през нощта.

          Посещението на неговата съпруга Карла Бруни му дало „лъч надежда“, както и гледането на футболната среща между Пари Сен Жермен (ПСЖ) и Байер Леверкузен.

          Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му? Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му?

          Саркози отделя много страници на т. нар. либийска афера и съдебния процес срещу него, като заявява, че съдебната система е прекарала години в опит да докаже обвиненията за незаконни финансови средства в кампанията му от 2007 г., без да разполага със солидни доказателства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Американският план за руски активи и следвоенна Украйна разединява САЩ и Европа

          Георги Петров -
          Неразкрити приложения към американския мирен план, описани пред „Уолстрийт джърнъл“ от американски и европейски официални лица, разкриват амбициозната визия на администрацията на текущия президент...
          Крими

          Пуснаха предсрочно от затвора Сретен Йосич

          Никола Павлов -
          Сретен Йосич, по-известен като Йоца Амстердам, е освободен условно от затвора след решение на Апелативния съд в Белград, съобщава сръбското издание Danas. Магистратите са...
          Политика

          Анализ на световните издания: Протестите срещу кабинета „Желязков“ и пътят към еврото

          Десислава Димитрова -
          Водещи международни медии насочиха погледите си към България, отразявайки мащабните антиправителствени демонстрации, залели София и големите градове в страната.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions