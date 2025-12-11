Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) успешно овладя напрежението в центъра на София, след като група млади мъже с маски направи опит да достигне до офиса на ДПС на улица „Врабча“. Полицейските сили реагираха своевременно, изграждайки плътен кордон около паметника на Васил Левски. Въпреки че на мястото бяха хвърлени няколко бомбички и бе запален контейнер за смет, органите на реда не допуснаха разрастване на безредиците.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде подробности за ситуацията и предприетите мерки за сигурност. Той бе категоричен, че действията на агресивните групи нямат общо с мирно протестиращите граждани.

„Към настоящия момент овладяваме ситуация, при която наши полицейски служители охраняват около 50–60 лица, които отново проявяват агресия спрямо тях. Има подпалена кофа за боклук. Действието се развива в близост до улица ‘Врабча’, до централата на ДПС. Това не е част от протеста — това са хора, които искам ясно да разграничим от мирния протест“, заяви главен комисар Николов.

Полицията е предприела изпреварващи действия, като значителна част от провокаторите са били арестувани още при подходите към мястото на събитието.