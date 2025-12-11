НА ЖИВО
          СДВР предотврати ескалация в София: Десетки задържани след опит за провокации пред ДПС

          Снимка: БГНЕС
          Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) успешно овладя напрежението в центъра на София, след като група млади мъже с маски направи опит да достигне до офиса на ДПС на улица „Врабча“. Полицейските сили реагираха своевременно, изграждайки плътен кордон около паметника на Васил Левски. Въпреки че на мястото бяха хвърлени няколко бомбички и бе запален контейнер за смет, органите на реда не допуснаха разрастване на безредиците.

          Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде подробности за ситуацията и предприетите мерки за сигурност. Той бе категоричен, че действията на агресивните групи нямат общо с мирно протестиращите граждани.

          „Към настоящия момент овладяваме ситуация, при която наши полицейски служители охраняват около 50–60 лица, които отново проявяват агресия спрямо тях. Има подпалена кофа за боклук. Действието се развива в близост до улица ‘Врабча’, до централата на ДПС. Това не е част от протеста — това са хора, които искам ясно да разграничим от мирния протест“,

          заяви главен комисар Николов.
          Полицията е предприела изпреварващи действия, като значителна част от провокаторите са били арестувани още при подходите към мястото на събитието.

          „Към настоящия момент сме установили по-голямата група от тях, а като наши оперативни действия и предвид очакванията ни за развитие на ситуацията — в подходите към протеста задържахме около 40 човека. Те са немалка част от тези, които останаха впоследствие и се опитаха да ни създават проблеми. Нашата работа продължава и утре. Имаме прекрасни видеоматериали за всички тях, така че ще бъдат задържани“,

          допълни директорът на столичната полиция.

          Политика

          Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

          Георги Петров -
          Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа...
          Политика

          Емануил Йорданов: Държавата има спешна нужда от избори, хората преминаха прага на търпението

          Десислава Димитрова -
          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Десислава Димитрова -
          „Хората не искат повече да се продължава по този начин“, заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.

