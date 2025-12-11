Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров говори на посолска кръгла маса за войната в Украйна. Наред с други неща, той заяви, че недоразуменията в преговорите със САЩ са остранени, а „антируският блицкриг“ на Европа се е провалил, предава РИА Новости.

„Наскоро, когато специалният представител на президента Тръмп Стивън Уиткоф беше тук, след срещата с Владимир Путин, двете страни, руска и американска, потвърдиха взаимните разбирателства, постигнати в Аляска. <…> Същността на тези разбирателства е, че Украйна трябва да се върне към необвързана, неутрална и неядрена основа на държавност“, обясни дипломатът.

Москва е предала допълнителни предложения на Вашингтон относно гаранциите за колективна сигурност.

„Настояваме да бъде постигнат пакет от споразумения за силен, устойчив и дългосрочен мир с гаранции за сигурност за всички участващи страни“, посочи Лавров.

Той отбеляза и големия брой „лъжи и спекулации“ относно мирното споразумение, които усложняват преговорите и възпрепятстват инициативите на президента на САЩ, насочени към намиране на решение.

„Трябва да отдадем заслуженото на настоящия американски лидер; след завръщането си в Белия дом той наистина се зае с този въпрос. Според нашата оценка, той искрено се стреми да помогне за разрешаването на конфликта чрез политически и дипломатически средства“, заяви руският външен министър.

Страните от ЕС дори не обсъждат как е започнал този конфликт. Те просто изискват незабавно прекратяване на военните действия, за да спечелят време, заяви Лавров.

„Те искаха да ни нанесат стратегическо поражение и след това да диктуват своите западни условия по въпроси, които интересуваха европейските столици. Но планът за антируски блицкриг чрез Украйна се провали“, посочи първият дипломат на Москва.

Междувременно загубите на украинските въоръжени сили отдавна надхвърлят един милион и продължават да нарастват, отбеляза още Лавров.

„Към днешна дата сме предали на Киев повече от 11 000 тела на загинали войници от Въоръжените сили на Украйна и в замяна сме получили 201 тела на наши войници“, заяви той.

Миналата седмица Владимир Путин прие в Кремъл специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп, Джаред Кушнер. Двете страни прекараха около пет часа в обсъждане на същността на американската мирна инициатива, но компромис все още не е постигнат.

Както по-късно заяви руският лидер, Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил да бъдат обсъдени поотделно. Той уточни, че е прегледал почти всеки един от тях и че „има въпроси, с които Москва не е съгласна“.

От своя страна Зеленски пътува до Великобритания в понеделник, където обсъди американското предложение с премиера Киър Стармър, президента на Франция Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Според украинските медии, след срещата той отново е отказал да прави каквито и да било отстъпки по териториалния въпрос.

Според Axios, ден преди това Киев е предал на Вашингтон отговор на последните американски предложения за мир.