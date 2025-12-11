НА ЖИВО
          Сергей Лавров: Загубите на ВСУ „отдавна надминаха един милион души", в Киев са ОПГ

          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Жертвите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отдавна са надхвърлили един милион души и продължават да нарастват. Правителството в Киев се е превърнало в организирана престъпна група (ОПГ). Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров по време на посолска кръгла маса, посветена на уреждането на войната в Украйна в Украйна, предава ТАСС.

          „Според множество независими оценки, жертвите на ВСУ отдавна надхвърлят един милион и продължават да нарастват. Киевският режим, от идеологически заредена бойна единица, подхранвана от нацистката идеология и някои забранени вещества, се е трансформирал в организирана престъпна група в ежедневието си“, отбеляза Лавров.

