      четвъртък, 11.12.25
          Шаби Алонсо: Моментът не е добър, критични сме и изискващи от нас самите

          Испанският наставник на Реал Мадрид е под голямо напрежение след вчерашната загуба от Манчестър Сити

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Треньорът на Реал Мадрид – Шаби Алонсо, говори след загубата от Манчестър Сити с 1:2 в домакинството от Шампионска лига. Още преди двубоя се коментираше, че незадоволителен резултат може да доведе до раздяла между страните и логично шумът се увеличи след поражението в столицата. 

          В момента Реал Мадрид разполага само с две победи в последните осем мача, а Алонсо заговори за целите пред отбора му, докато част от членовете на ръководството вече настояват за неговото отстраняване.

          „Мачът беше много оспорван и бе на моменти. Започнахме много добре с гол и много положения, правихме това, което искаме. Но когато не сме в най-добрия си момент, в следващите минути вече направихме много малко в атака. Опитахме, но загубихме инициатива и заради проблемите, контузиите. Благодаря на играчите за реакцията, но трябва да продължим. Моментът не е добър, критични сме и изискващи от нас самите. Но мисля, че и това ще мине, защото всичко минава.

          Целта е да бъдем постоянни и да играем по-добре, независимо от съперника. Днес играхме срещу силен съперник в Шампионската лига и ми се струва, че направихме достатъчно да завършим поне наравно или дори нещо повече. Отборът бе концентриран, имаше ритъм, допуснахме малко опасности през първия половин час. Родри, който направи голям мач, вкара гол. Опитвахме до края и трябва да гледаме напред.

          Нормално е да има освирквания, тук е така, когато не печелиш вкъщи. Но имаше и моменти, в които хората ни подкрепяха, дадоха ни енергия. Можем да разберем освиркванията в края, защото тук изискванията са големи.

          Резултатите са такива, каквито са, вие ги интерпретирате. Не е нова ситуация за много треньори, трябва да се справим с нея, особено в Реал Мадрид. Трябва да подходим с отговорност, автокритика, но знаем, че нещата могат да се променят. Въпреки резултата, видях позитивни неща“, обясни Алонсо

