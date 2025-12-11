Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ днес в парламента

Парламентът се подготвя да гласува шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, като мотивите на опозицията са провал в икономическата политика и в изготвянето на проекта за държавен бюджет за 2026 г.
Гласуването е насрочено за 13:30 ч. в пленарната зала. Вносителите от ПП–ДБ призоваха всички парламентарни сили – дори част от управляващите – да подкрепят вота.
От управляващото мнозинство обаче са категорични, че преди присъединяването към еврозоната темата за оставка не стои на дневен ред. Според очакванията вотът на недоверие няма да бъде успешен.
Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане" изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков".