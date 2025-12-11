НА ЖИВО
          Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ днес в парламента

          Снимка: БГНЕС
          Парламентът се подготвя да гласува шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, като мотивите на опозицията са провал в икономическата политика и в изготвянето на проекта за държавен бюджет за 2026 г.

          Гласуването е насрочено за 13:30 ч. в пленарната зала. Вносителите от ПП–ДБ призоваха всички парламентарни сили – дори част от управляващите – да подкрепят вота.

          „Провалът в икономическата политика е очевиден. Призоваваме всички формации да застанат зад този вот“, заявиха от ПП–ДБ.

          От управляващото мнозинство обаче са категорични, че преди присъединяването към еврозоната темата за оставка не стои на дневен ред. Според очакванията вотът на недоверие няма да бъде успешен.

          Последвайте Евроком в Google News

          Бюджет на ДОО влязъл в НС без решение на комисията, ПП–ДБ поиска оставки

          Георги Петров -
          От ПП–ДБ сигнализираха за сериозно процедурно нарушение в Народното събрание, след като бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше внесен за обсъждане в пленарната зала,...
          Петър Петров: Икономически интереси бавят кръвните проби на шофьорите

          Десислава Димитрова -
          Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане" изложи пред медиите в кулоарите на Народното събрание още един аргумент, поради който политическата сила ще подкрепи вота на недоверие към кабинета "Желязков".
          Асен Василев: Хората ясно казаха „Оставка“ – страната няма време за отлагане

          Георги Петров -
          Асен Василев определи като неуспешен опита на правителството да омаловажи общественото недоволство, след като премиерът Борисов посочи, че протестите били насочени към бюджета. Според...

