Украинските войски се представят много по-добре в ожесточените боеве на изток, отколкото Русия се опитва да представи, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски, опровергавайки това, което той нарече „дезинформация“ на Кремъл, насочена към чуждестранна аудитория, предава УНИАН.

Брифингът на Сирски тази седмица имаше за цел да промени наратива на фона на силния натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп, който изисква Киев да капитулира и да се съгласи с мирен план, чиито първоначални проекти са изготвени съвместно с руския президент Владимир Путин, пише Politico.

Според Сирски може да изглежда, че Украйна „само се оттегля“ под непрестанните руски атаки, но в действителност украинските сили държат линията и дори успяват да си върнат някои позиции в ключови спорни градове през последните дни.

Той обясни, че Украйна иска да покаже, че „не просто се оттегляме“, а че веднага щом Киев публично идентифицира райони, където е възвърнал контрола, „врагът незабавно разполага допълнителни войски или нанася ракетни удари“. Това създава допълнителни загуби за Украйна, но, както заяви Сирски, те „се опитват да ги сведат до минимум“.