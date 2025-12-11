НА ЖИВО
          Скандал в парламента: Енергийната комисия прие бюджета в 8 сутринта под натиска на протести

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Парламентарната Комисия по енергетика одобри Законопроекта за държавния бюджет по време на извънредно ранно заседание, започнало в 8:00 часа тази сутрин, информира БНР. Срещата премина под знака на остри политически сблъсъци и взаимни обвинения.

          Основното напрежение възникна след изказване на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той отправи директни критики към министъра на енергетиката Жечо Станков и председателя на комисията Павела Митова от „Има такъв народ“, поставяйки под въпрос адекватността на решението да се заседава толкова рано на фона на масово обществено недоволство.

          „Вие гледате ли телевизия, социални мрежи? Стотици хиляди хора протестират срещу вас, а Вие в 8 сутринта правите енергийна комисия, господин Станков. Вие трябва да си подадете оставката. Не ме прекъсвайте, госпожо председател, не съм говорил 26 секунди, веднага трябва да си подадете оставката. Няма какво да правите повече тук, стотици хиляди хора протестират…“,

          заяви емоционално Мирчев.
          В отговор Павела Митова му направи забележка, че залата на комисията не е „ТикТок“.

          Критики към управляващите и бюджетните разчети отправи и депутатът от партия МЕЧ Красимир Манов. Той изрази мнение, че страната върви към нови избори и че заложените от министър Станков параметри са неизпълними.

          „Повече от ясно е, господин министър, че тези неща, дето сте ги написали тук, няма да се случат, Ако не сте разбрали, да разберете, че се отива на избори. Вертикален газов коридор… Искам да видя разчетите, които да оправдават похарчването на тия пари. „Чирен“ – абсолютно загробване на пари, които никакъв ефект няма да има от тях. Бягате от това дали Ви разследва европрокуратурата за двете обществени поръчки и сте го набутали с пари от държавния бюджет. Има начини и пак ще ги сезираме. АЕЦ, нови мощности, нямате лиценз на „Уестингхаус“,

          категоричен бе Манов.
          В своя защита министър Жечо Станков представи данни за финансовото състояние на ведомството. Той подчерта, че заложените приходи в бюджета на Министерството на енергетиката възлизат на 193 милиона евро, докато разходите са в размер на 41 милиона евро, което определя министерството като нетен донор на държавната хазна.

