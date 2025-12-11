Парламентарната Комисия по енергетикаодобри Законопроекта за държавния бюджет по време на извънредно ранно заседание, започнало в 8:00 часа тази сутрин, информира БНР. Срещата премина под знака на остри политически сблъсъци и взаимни обвинения.
Основното напрежение възникна след изказване на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той отправи директни критики към министъра на енергетиката Жечо Станков и председателя на комисията Павела Митова от „Има такъв народ“, поставяйки под въпрос адекватността на решението да се заседава толкова рано на фона на масово обществено недоволство.
В отговор Павела Митова му направи забележка, че залата на комисията не е „ТикТок“.
Критики към управляващите и бюджетните разчети отправи и депутатът от партия МЕЧ Красимир Манов. Той изрази мнение, че страната върви към нови избори и че заложените от министър Станков параметри са неизпълними.
В своя защита министър Жечо Станков представи данни за финансовото състояние на ведомството. Той подчерта, че заложените приходи в бюджета на Министерството на енергетиката възлизат на 193 милиона евро, докато разходите са в размер на 41 милиона евро, което определя министерството като нетен донор на държавната хазна.
