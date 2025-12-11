НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          „Славната армейска чета“ очаква феновете на ЦСКА

          Книгата обхваща първия период на Димитър Пенев начело на "червените" – от 12.12.1985 до 26.08.1990 година

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Фондация ЦСКА зарадва всички „червени“ фенове и футболни естети с истинско колекционерско бижу – книгата „Славната армейска чета“, проследяваща в дълбочина възхода и успехите на този ненадминат отбор. Луксозното издание обхваща първия период на Стратега начело на ЦСКА – от 12.12.1985 до 26.08.1990 г. В него „армейците“, водени от убийствения си тризъбец Стоичков-Пенев-Костадинов, печелят 3 титли, 3 купи на България, 3 купи на Съветската армия, 1 Суперкупа, а през 1989 г. прегръщат и четирите купи. Тимът ни записва поредица от рекорди, някои неподобрени и до днес. Маршът е и в Европа – полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ.

          Книгата е с луксозни твърди корици, а всички страници са цветни и богати на уникални фотографии. Има пълна статистика – налице са всичките 204 мача на ЦСКА в този период, подплатени с голмайстори и състави.

          Предговорът е на спортния директор на ЦСКА Бойко Величков, който в юношеска възраст е съвременник на великите подвизи на онзи славен отбор.

          Книгата предлага авторски интервюта с Димитър Пенев, Христо Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов, Лъчезар Танев и Петър Витанов, дадени специално за „Славната армейска чета“. На страниците ще откриете редица любопитни и неизвестни до днес факти.

          Краят на великия отбор е неочакван и малко тъжен – Димитър Пенев е отстранен през лятото на 1990 г. след бунт на трима футболисти. Един от тях обаче, години по-късно, застава пред „Славната армейска чета“ и разкрива истината. Според него тя е съвсем друга…

          Книгата е налична в официалния магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12, както и в онлайн магазина.

          Можете да я закупите и от книжарници „Сиела“, Store.bg, книжна борса „Болид“ (включително чрез онлайн магазините им) и пунктовете за продажба на вестници и книги.

          Изданието идва 40 години, след като Димитър Пенев за първи път става старши треньор на ЦСКА. С това се поставя началото на една от най-забележителните футболни приказки в историята на България – изграждането на великия „армейски“ отбор, който през следващите 5 години се превръща в страшилище за съперниците у нас и в Европа и до днес е еталон за красив, резултатен и шампионски футбол.

