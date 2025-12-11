След оставката: Парламентът гласува и вота на недоверие!

След като премиерът Росен Желязков подаде оставка, парламентът гласува и вота на недоверие.

Той беше внесен от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Алианс за права и свободи“.

Гласуването трябваше да се състои в 13:30, 24 часа след края на вчерашните дебати, но Павела Митова от ИТН поиска 30 минути почивка.

„За“ отстраняването на кабинета гласуваха 106 депутати при необходими 121 народни представители. Нямаше „против“ и „въздържали се“.

Председателят Рая Назарян направи и проверка на кворума. Тя показа 108 депутати и затова заседанието беше закрито.