След Северск: Русия освобождава големи сили за настъпление срещу Славянск и Краматорск, прекъсва снабдяването им от юг

Оперативната обстановка след превземането на Северск от руската армия е такава, че Русия скоро ще разполага със значителни освободени сили, които могат да бъдат насочени към по-нататъшно настъпление към Славянск и Краматорск, пише „Военная Хроника“.

- Реклама -

Директен подход към големите градове все още не се очаква. Както Славянск, така и Краматорск биха могли логично първо да бъдат заобиколени и след това постепенно да бъдат откъснати от доставки.

В тази връзка, основната зона за атака на руснаците в близко бъдеще може да бъде районът между Днепропетровска и Запорожка област. Там в момента настъплението продължава в района на Гуляйполе. Ако операцията е успешна за руснаците, тя може бързо да ескалира в щурм на Орехов и изместване на фронтовата линия на запад. Като се има предвид, че Русия си проправя коридор от река Днепър, шансовете значителен участък от фронта да се откъсне от отбранителната линия на ВСУ са изключително високи.