НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          “Сливенска перла“ утвърждава българската ракия сред най-добрите в региона

          Любимата марка на поколения спечели златен медал от Rakia Fest

          0
          19
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Добре познатата и обичана българска марка „Сливенска перла“ отново напомни защо е емблема на родната ракия. През уикенда в София по време на най-голямото събитие за спиртни напитки у нас – „Ракия фест“ – „Сливенска перла“ Барел се окичи със златен медал и предизвика истински фурор сред посетителите.

          - Реклама -

          Фестивалът тази година събра впечатляваща селекция – над 400 ракии, ликьори и крафт напитки от България, Балканите, а дори и от далечна Япония и Португалия. Гостите имаха шанс да дегустират лимитирани серии, редки бутилки и специалитети, които трудно излизат от частни колекции.

          На щанда на „Сливенска перла“ обаче интересът беше осезаем – не само заради наградената напитка, която отлежава шест месеца във френски дъбови бъчви, но и заради модерните коктейли с ракия. Те предложиха свеж, съвременен прочит на традиционния български вкус и се превърнаха в едни от най-споделяните моменти в социалните мрежи от фестивала.

          „Сливенска перла“ е първата ракия у нас, произведена от ароматни сортове грозде, със защитено географско указание в България и целия Европейски съюз – още едно доказателство за качеството ѝ.

          Добре познатата и обичана българска марка „Сливенска перла“ отново напомни защо е емблема на родната ракия. През уикенда в София по време на най-голямото събитие за спиртни напитки у нас – „Ракия фест“ – „Сливенска перла“ Барел се окичи със златен медал и предизвика истински фурор сред посетителите.

          - Реклама -

          Фестивалът тази година събра впечатляваща селекция – над 400 ракии, ликьори и крафт напитки от България, Балканите, а дори и от далечна Япония и Португалия. Гостите имаха шанс да дегустират лимитирани серии, редки бутилки и специалитети, които трудно излизат от частни колекции.

          На щанда на „Сливенска перла“ обаче интересът беше осезаем – не само заради наградената напитка, която отлежава шест месеца във френски дъбови бъчви, но и заради модерните коктейли с ракия. Те предложиха свеж, съвременен прочит на традиционния български вкус и се превърнаха в едни от най-споделяните моменти в социалните мрежи от фестивала.

          „Сливенска перла“ е първата ракия у нас, произведена от ароматни сортове грозде, със защитено географско указание в България и целия Европейски съюз – още едно доказателство за качеството ѝ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

          Георги Петров -
          Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа...
          Политика

          Емануил Йорданов: Държавата има спешна нужда от избори, хората преминаха прага на търпението

          Десислава Димитрова -
          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Десислава Димитрова -
          „Хората не искат повече да се продължава по този начин“, заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions