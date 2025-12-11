“Сливенска перла“ утвърждава българската ракия сред най-добрите в региона

Добре познатата и обичана българска марка „Сливенска перла“ отново напомни защо е емблема на родната ракия. През уикенда в София по време на най-голямото събитие за спиртни напитки у нас – „Ракия фест“ – „Сливенска перла“ Барел се окичи със златен медал и предизвика истински фурор сред посетителите.

Фестивалът тази година събра впечатляваща селекция – над 400 ракии, ликьори и крафт напитки от България, Балканите, а дори и от далечна Япония и Португалия. Гостите имаха шанс да дегустират лимитирани серии, редки бутилки и специалитети, които трудно излизат от частни колекции.

На щанда на „Сливенска перла“ обаче интересът беше осезаем – не само заради наградената напитка, която отлежава шест месеца във френски дъбови бъчви, но и заради модерните коктейли с ракия. Те предложиха свеж, съвременен прочит на традиционния български вкус и се превърнаха в едни от най-споделяните моменти в социалните мрежи от фестивала.

„Сливенска перла“ е първата ракия у нас, произведена от ароматни сортове грозде, със защитено географско указание в България и целия Европейски съюз – още едно доказателство за качеството ѝ.