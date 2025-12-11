Според непубликувана част от националната стратегия: САЩ разделят Европа и създават нова организация вместо Г-7 – C5 с Китай, Русия, Индия и Япония

САЩ искат да отделят четири държави от Европейския съюз (ЕС) и да създадат алтернатива на Г-7 – организация Core 5 (или C5), състояща се от Съединените щати, Китай, Русия, Индия и Япония. Това се твърди в непубликуван раздел от Стратегията за национална сигурност на САЩ, съобщава Defense One.

Според изданието, стратегията предлага фокусиране на отношенията на Вашингтон с европейските държави върху няколко страни с „подобни настоящи администрации“.

Например, според документа, САЩ трябва по-активно да си сътрудничат с Австрия, Унгария, Италия и Полша с цел да ги извадят от европейското обединение.

