          Според непубликувана част от националната стратегия: САЩ разделят Европа и създават нова организация вместо Г-7 – C5 с Китай, Русия, Индия и Япония

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ искат да отделят четири държави от Европейския съюз (ЕС) и да създадат алтернатива на Г-7 – организация Core 5 (или C5), състояща се от Съединените щати, Китай, Русия, Индия и Япония. Това се твърди в непубликуван раздел от Стратегията за национална сигурност на САЩ, съобщава Defense One.

          Според изданието, стратегията предлага фокусиране на отношенията на Вашингтон с европейските държави върху няколко страни с „подобни настоящи администрации“.

          Например, според документа, САЩ трябва по-активно да си сътрудничат с Австрия, Унгария, Италия и Полша с цел да ги извадят от европейското обединение.

          По-рано беше съобщено, че САЩ обсъждат идеята за създаване на алтернатива на Г-7 без европейски държави. Новата стратегия за национална сигурност предлага създаването на група от сили – „Core 5“ (C5) – която да включва Съединените щати, Китай, Русия, Индия и Япония.

