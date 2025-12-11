НА ЖИВО
          Война

          Су-34 удари пункт за управление на дронове на ВСУ

          Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 от Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия унищожи бойци и площадка за изстрелване на безпилотни летателни апарати (БЛА) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в зоната на отговорност на руската групировка войски „Юг“, предава „Канал 5“.

          Ударът е извършен по зададени координати с помощта на авиобомби, оборудвани с универсален модул за планиране и корекция (УМПК)..

          Едновременно с това в зоната на групировка войски „Север“, боен разчет на зенитно-ракетна система (ЗРС) „Панцир-С“ е унищожил украински БЛА. Подразделението денонощно наблюдава въздушното пространство, осигурявайки защитата на критични обекти.

          Системата е оборудвана с 12 зенитни ракети и две двуцевни 30-милиметрови оръдия, всяко с 1400 боеприпаса.

          Екипажите на „Панцир-С“ редовно сменят огневите позиции и при пристигане на ново място могат да преминат от режим на готовност в боен режим само за десет секунди.

